أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات استثنائية، بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، والتي رسخت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً للاستقرار والتنمية والابتكار.



وقال بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين: «نحتفل اليوم بالاتحاد الراسخ، الذي يجمعنا ويمكننا من الازدهار تحت راية واحدة. وتتجلى روح الاتحاد هذه بوضوح تام في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث عملت الكفاءات الإماراتية في شركة الإمارات للطاقة النووية وشركائها بلا كلل، لتوفير كهرباء نظيفة وآمنة وموثوقة من محطات براكة للطاقة النووية، والتي توفر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ما يعزز أمن الطاقة واستدامتها».



وأضاف الحمادي: «يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في ظل الارتفاع الحاد في احتياجات العالم من الطاقة، مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت تسعى دولة الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً في هذه القطاعات.