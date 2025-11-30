تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أقامت جمعية توعية ورعاية الأحداث فرع الفجيرة احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في القرية التراثية بإمارة الفجيرة.



شهد الحفل حضوراً لافتاً من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية. وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار «مُتَّحِدِين»، ويجسّد الحقيقة الكبرى التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار معاليه إلى أن هذا التجمع الوطني هو «ترجمة عملية لروح الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون»، بقيادة المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات، مشدداً على أن هذه الروح جعلت من الإمارات «نموذجاً عالمياً في التلاحم والتنمية».



كما أكد معاليه دور الجمعية، قائلاً: «إننا في جمعية توعية ورعاية الأحداث نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز حدود العمل الاجتماعي لتكون جزءاً أصيلاً من نسيج هذا الوطن»، وأنها تسهم في «تعزيز الاستقرار الأسري، وبناء مجتمع متماسك، والارتقاء بخدماتنا بما يليق باسم الإمارات ومكانتها بين الأمم». وتناول معاليه الإنجازات التي حققتها الدولة، والتي ما كانت لتتحقق «لولا قيادة رشيدة آمنت بالإنسان أولاً، واستثمرت في قدراته»، حتى أصبحت الدولة «واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وأمناً وابتكاراً». وشدد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على أن شعار «مُتَّحِدِين» هو منهج تطبقه الدولة.