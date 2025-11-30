أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عيد الاتحاد الـ 54 يأتي ليجدد فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات، التي انطلقت برؤية حكيمة للوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا الأسس الراسخة لدولة متميزة بعطائها وريادتها وإنسانيتها.

وقال: «بهذه المناسبة الوطنية الغالية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مجددين العهد على مواصلة العمل بروح الاتحاد لترسيخ منظومة صحية رائدة، ترتقي بصحة الإنسان وجودة الحياة في مجتمع الإمارات، بينما تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، تعزيز جاهزية نظامها الصحي وتطوير خدمات متكاملة، تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتستند إلى كوادر وطنية مبدعة، تسهم بدورها في دعم مسيرة التقدم والتنمية».