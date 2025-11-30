تنظم مؤسسة فرجان دبي، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والتراثية التي تُبرز القيم الوطنية الراسخة وروح التلاحم بين أبناء الوطن، من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل في أحياء الخوانيج وجميرا، وذلك في إطار حملة «الشهر الوطني» التي تقام في إمارة دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات.



ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن رؤية «فرجان دبي» الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في التجربة الاحتفالية ويجعل من الفرجان منصّات تفاعلية تنبض بروح الإمارات الأصيلة.



وتتضمن الفعاليات – التي تقام برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي، و«دو» الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وخدمة الأمين، ودبي القابضة – مجموعة من الأنشطة المميزة تشمل العروض الثقافية والتراثية، وورش العمل، والمسابقات التفاعلية، والأسواق المحلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواهب والمشاريع الإماراتية في مجالات الإبداع والحرف والفنون، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية، لتقديم تجربة متكاملة تعكس غنى التراث الإماراتي وتنوعه.



تجربة إماراتية



وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: «نفخر في فرجان دبي بأن نكون جزءاً من احتفالات عيد الاتحاد، هذه المناسبة التي تجمعنا على حب الوطن وتعزز مشاعر الانتماء بين جميع المواطنين والمقيمين». وأضافت: «اخترنا أن تمتد فعاليات اليوم الوطني في موقعين هما الخوانيج وجميرا، ليكون لكل حي بصمته الخاصة في التعبير عن روح الاتحاد والاحتفاء بالتراث البري والبحري، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من سكان دبي للمشاركة في أجواء الفرح والاحتفال».



90 ألف مشارك



وتستهدف «فرجان دبي» هذا العام زيادة عدد الحضور في الفعاليات لأكثر من 90 ألف مُشارك، فيما سيجري تنظيم 25 ورشة عمل متنوعة، وإقامة 50 عرضاً ومسابقة ترفيهية. كما ستشهد الاحتفالات مشاركة أكثر من 20 مطعماً و16 محلاً.



وتستضيف منطقة الخوانيج فعالية الوارفة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، حيث تستهدف دعم المشاريع الإماراتية من خلال ورش عمل ومسابقات وعروض ثقافية، كما سيتم تقديم مأكولات إماراتية محلية، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة.



فيما تُقام على شاطئ جميرا فعالية «الدانة» من 5 إلى 7 ديسمبر، والتي تركّز على التراث البحري الإماراتي من خلال ورش عمل للأطفال والكبار وعروض ثقافية، بمشاركة مطاعم إماراتية محلية.



تراث أصيل



وقالت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «نعتز بشراكتنا مع مؤسسة فرجان دبي في إحياء الفعاليات الوطنية التي تعكس روح الاتحاد وتعزّز ارتباط المجتمع بتراثه الأصيل. مشاركتنا في رعاية هذه الاحتفالات تأتي في إطار التزامنا بدعم المبادرات التي تحتفي بالهوية الإماراتية، وتوفّر منصات تُبرز قيم التكاتف والاعتزاز بالتاريخ الإماراتي». وأكدت حرص الهيئة على مواصلة الشراكات البنّاءة التي تُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة.



ثقافة العطاء



وصرح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في «دو»: نفخر برعاية فعاليات عيد الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة فرجان دبي، ودعم المبادرات التي تجمع المجتمع حول قيم الهوية والانتماء، كما تتناغم هذه المبادرة تماماً مع رؤية (دو) في توظيف الابتكار وتعزيز التعاون مع كافة الجهات الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتشمل دعم الفعاليات الوطنية التي تحتفي بتاريخ الإمارات وتبرز ثقافتها. وأضاف: «سنواصل دعم البرامج الهادفة التي تعزز التفاعل المجتمعي وتُسهم في تمكين الجيل الجديد من التعبير والابتكار». وأكدت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن مشاركتها في فعاليات «فرجان دبي» لليوم الوطني تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، عبر توفير فرص بسيطة ومباشرة تمكّن الزوار من المساهمة في المبادرات المجتمعية المطروحة على المنصة.



خدمة المجتمع



وأضافت المؤسسة، إن مشاركتها تشمل أيضاً دعم وتمكين أصحاب الأعمال المحلية من خلال مبادرات تعزز حضورهم، وتسهم في تشجيع الجمهور على التفاعل مع مشاريعهم، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويبرز دور هذه الأعمال في خدمة المجتمع.



وقال مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»: «نطمح من خلال وجودنا في فرجان دبي إلى أن يكون العطاء جزءاً طبيعياً من تجربة الاحتفال باليوم الوطني؛ حيث تتحول كل مشاركة وكل لحظة إلى فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع. كما نفخر بدعم روّاد الأعمال المحليين، وتعزيز دورهم ضمن منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة في دبي».