الإمارات تتلألأ احتفالا بعيد الاتحاد الـ54

تشهد مناطق الدولة، أجواء احتفالية لافتة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تتزين المباني الحكومية والشوارع والميادين العامة، إلى جانب المراكز التجارية، بأعلام الدولة والإنارات والزينة التي تعكس روح المناسبة الوطنية الغالية.

وشكلت الإنارات بأشكالها وأنواعها المختلفة، لوحة بانورامية ممتدة أضافت إلى مدن الدولة طابعا احتفاليا مميزا يجمع بين الأصالة والحداثة، كما ازدانت الساحات العامة بعروض ضوئية تفاعلية ، تمنح الجمهور تجربة بصرية نابضة بروح الاتحاد.

وكان فريق عيد الاتحاد الـ54 قد أعلن عن فعاليات واحتفالات هذا العام في جميع أنحاء الدولة تحت شعار "متحدين"، داعيا كل من يعتبر الإمارات وطنا له إلى المشاركة في الأنشطة والتجارب والفعاليات المجتمعية التي ستقام في الإمارات السبع.

ومن المقرر عرض الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ54 في عدد من مواقع الاحتفالات بإمارات الدولة، كما يمكن للجماهير مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي الذي سيقام في إمارة أبوظبي عبر دور السينما في جميع أنحاء الدولة، وعبر القنوات التلفزيونية المحلية، إضافة إلى قناة عيد الاتحاد على منصة يوتيوب والموقع الإلكتروني الرسمي.