مطعمKEN by Kamatsuda ‎ ‏يحتفي باليوم الوطني الإماراتي بتجربة طعام وبإصدار محدود‎

يحتفل مطعم KEN by Kamatsuda الواقع في فندق إيديشن في وسط مدينة دبي باليوم الوطني الإماراتي من ‏خلال تقديم تجربة طعام خاصة لفترة محدودة. تتوفر هذه التجربة خلال أيام ‏‏28 و29 و30 نوفمبر و2 و3 ديسمبر، حيث يعيد المطعم تقديم تجربة الـ ‏أوماكاسي المميزة بأسلوب مبتكر يواكب المناسبة الوطنية.‏‎.‎ ‎

وتتألف من عدة أطباق موسمية مبتكرة و بتكلفة 1350 درهماً

وعناصر أساسية تحمل بصمة المطعم. من أبرز المحطات طبق فاخر ‏مستوحى من علم دولة الإمارات، إضافة إلى مجموعة من الأموز بوش ‏اليابانية وتشكيلة مختارة من السوشي. وتستمر التجربة مع عودة برغر

الواغو الشهير من كين الذي يُقدّم حصرياً خلال احتفالات اليوم الوطني

ويليه ستيك واغيو فاخر.‏

يُحضَّر برغر الواغيو من لحم الواغيو الياباني الفاخر، ويُقدَّم داخل خبز البريوش ‏الطري، مع طبقتين من الجبن، وصلصة البصل المكرمل، ومايونيز المستردة، ‏والبصل المشوي، وبيضة مقلية ‏

ويُزيّن البرغر بعلم إماراتي صغير احتفالاً بالمناسبة.‏

‏ وتُختتم التجربة بحلوى خاصة مُبتكرة حصرياً لليوم الوطني

تجسد هذه القائمة الحصرية مفهوماً يجمع بين الحرفية والروح الاحتفالية، حين ‏تُكرّم روح الاتحاد في الإمارات بينما تُبرز مهارة مطعم كين في المزج بين الدقة ‏اليابانية وسرد القصص الثقافية .‏‎ ‎

‎الأماكن محدودة و يُنصح بالحجز المبكر.

ساعات العمل: من الساعة السادسة مساءً وبعدها ويوم الاثنين المطعم مغلق ‏

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ‏‎

للحجز الاتصال على الرقم : 045704316‏

أو البريد اللكتروني :‏

‎.‎