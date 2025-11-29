«إمباور» تجسد روح الاتحاد وتؤكد التزامها بقيم الآباء المؤسسين

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء وطنية غامرة تعكس عمق الانتماء والولاء للوطن، وذلك في مقرها الرئيسي بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد كبير من موظفيها من مختلف الإدارات.

وقال أحمد بن شعفار: «يمثل عيد الاتحاد مناسبة خالدة للاحتفاء بالمسيرة المباركة التي قادها الآباء المؤسسون، واليوم نواصل المضي على نهج قيادتنا الرشيدة لنجسد رؤيتها في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار».