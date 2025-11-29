شرطة دبي تنظم فعاليات متنوعة تعكس قيم الولاء والانتماء

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بعيد الاتحاد الـ54، بحضور كبار الضباط، والضباط، وضباط الصف، والأفراد والموظفين.

وتضمنت الاحتفاليات فعاليات متنوعة تجسد الهوية الوطنية، وتعكس قيم الولاء والانتماء، فيما تزينت المباني بالأعلام والشعارات وصور القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى تقديم عروض للأعمال اليدوية والحرف المحلية الإماراتية، وتقديم ضيافة للأكلات التراثية، وتوزيع حلويات وهدايا رمزية.

ورفع المشاركون في مختلف الفعاليات أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد.