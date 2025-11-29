فقرات شعبية في احتفالية نيابة دبي

تحت شعار «زايد وراشد»، نظمت النيابة العامة بدبي احتفالية عيد الاتحاد الرابع والخمسين، جسدت فيها معاني راسخة في قلوب أبناء الإمارات عن عمق الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة والتضحية من أجل الوطن، وعبرت عن أهمية مواصلة مسيرة البناء والتمكين على خطى الآباء المؤسسين «زايد وراشد».

شهد الاحتفال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامون العامون وعدد من أعضاء وموظفي الدائرة.

شمل برنامج الاحتفال بعيد الاتحاد تقديم عروض وفقرات غنائية شعبية عكست روح الهوية الوطنية، إلى جانب تنظيم معرض «أهل الدار» لأصحاب الهمم، الذي جاء في أجواء وألوان مستوحاة من معاني عيد الاتحاد ورمزيته. كما شارك الموظفون في مسابقات تفاعلية تخللتها سحوبات وجوائز، بما أضفى أجواء من البهجة والانتماء على الاحتفالية.