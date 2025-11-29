شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال

دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد الجمهور إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وترسيخ ثقافة الالتزام والوعي المروري خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54، بما يعكس الصورة الراقية التي تتميز بها الدولة.

وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال، يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحول دون وقوع التصرفات الخاطئة أو الممارسات السلبية، ويسهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية بطريقة آمنة ومعبرة عن حب الوطن. منوهاً بأن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد التي تتمثل في عدم استخدام أنواع الرش «الإسبريه» من قبل السائق أو الراكب أو المشاة.

وعدم طمس لوحات الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم كتابة أية عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية، وكذلك يمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات أو التجمعات العشوائية.

وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم رفع أعلام غير علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً مرتفعاً، أو استخدام آلة تنبيه المركبة دون ضرورة، والإزعاج الناتج عن أجهزة التسجيل، منوهاً إلى أنه سيتم مخالفة وحجز المركبات غير الملتزمة، ويسمح فقط بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، وملصقات عيد الاتحاد الرسمية.