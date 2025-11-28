الحكام يأمرون بالإفراج عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 366 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي أمر سموه تجسيداً لروح الاتحاد ومعانيه السامية في التسامح والرحمة والمسؤولية المجتمعية، ولما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

129 نزيلاً

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 129 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة الوطنية.

854 نزيلاً

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 854 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54. ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لطي صفحة الماضي.

ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.

حرص

من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً أن إجراءات الإفراج عن المشمولين بالأمر ستتم فوراً ليعودوا إلى أسرهم.

بدوره، عبر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الإنسانية السامية للقيادة الرشيدة، وتشكل حافزاً حقيقياً للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع بروح وعزيمة إيجابيتين.

من جهته قال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.

تأتي من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع. وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.

كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.