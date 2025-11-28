برنامج وطني شامل في احتفالات «إقامة دبي»

تحت شعار «متّحدين»، انطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، باحتفالاتها بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، من خلال برنامج وطني شامل، أقيم في عدد من المواقع، وفي مقدمها الاحتفال الرسمي في المبنى الرئيس بالجافلية، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب مساعدي المدير العام، وكوادر الإدارة من العسكريين والمدنيين.

وشهدت الفعالية الرسمية الحفل العسكري أولاً، ثم افتتاح معرض عيد الاتحاد في الصالة الرئيسة والساحة الخارجية، وذلك ضمن سلسلة معارض تم افتتاحها في عدة مواقع، في مشهد يعكس روح المناسبة.

وفي إطار سلسلة هذه المعارض، شهد مركز إيواء المخالفين في العوير، افتتاح معرض خاص بعيد الاتحاد، إلى جانب فعاليات وطنية وتراثية ومسابقات تفاعلية، موجّهة للموظفين والمتعاملين، بما يعكس الطابع الإنساني لبيئة العمل في مختلف مواقع تقديم الخدمات.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كلمة وأعرب فيها عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، مؤكّداً أن:

«عيد الاتحاد يحمل في كل عام معنى متجدّداً لوحدة هذه الدولة وقيمها الراسخة، وتحت شعار متّحدين، نؤكد في إقامة دبي، التزامنا بتقديم خدمات حكومية إنسانية ومبتكرة، تعكس رؤية الإمارات العربية المتحدة، وتضع الإنسان في قلب التجربة... إن احتفالنا اليوم هو تقدير لمسيرة وطن قادته حكمته وتلاحمه مع شعبه، وواجبنا أن نواصل دعم هذه المسيرة بروح من العمل والولاء والمسؤولية».

أما في حتّا، فقد تواصلت الأجواء الاحتفالية في قرية حتا التراثية، من خلال المسابقات اليومية، وسوق الأطفال «التاجر الصغير»، وتوزيع الهدايا للزوار، إضافة إلى استقبال المسافرين في منفذ حتا الحدودي بهدايا تذكارية، تحمل خارطة القرية التراثية.

وفي مطار دبي الدولي – المبنى 3، انطلق الاحتفال من خلال معرض عيد الاتحاد، الذي شمل ركناً خاصاً، عُرضت فيه صور المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إلى جانب عرض بصري للطابع القديم للختم الإماراتي.

وذلك في إطار دعم حملة «زايد وراشد». كما تضمّن الركن تسجيلاً صوتياً يعرّف الزوار بقيم الاتحاد، وعرضاً للموروث الإماراتي، يتيح للمسافرين التعرف إلى تاريخ الدولة وإرثها الوطني.

كما شهد المطار مجموعة من الفعاليات المخصّصة لاستقبال المسافرين، شملت التقاط الصور مع شخصيتي «سالم» و«سلامة»، وتزيين بطاقات «تواصل بسعادة»، بشعار حملة «زايد وراشد»، وتزيين منطقة الجوازات بالأعلام والرموز الوطنية، إلى جانب تقديم الهدايا للمسافرين، في أجواء تعبّر عن روح الاتحاد.

وتتواصل فعاليات عيد الاتحاد في الجافلية والعوير وحتّا ومطار دبي الدولي، في أجواء تحتفي بالانتماء الوطني، وتبرز الهوية الإماراتية، وتعكس دور إقامة دبي في تعزيز الروح الوطنية، وترسيخ قيم الاتحاد.