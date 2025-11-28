سعود بن صقر: عيد الاتحاد مناسبة وطنية متجددة لتعزيز قيم الولاء والانتماء

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، والتي أقيمت في مقر الأكاديمية بمنطقة خزام.

وأكد سموه أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية متجددة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ مشاعر الحب للوطن في نفوس الطلبة، والتعرف على الإرث العريق للآباء المؤسسين وما قدموه من تضحيات جليلة في سبيل قيام دولة الإمارات ونهضتها.

وأشار سموه إلى أن ما تشهده الدولة اليوم من تطور وازدهار يمثل امتداداً للقرار التاريخي الذي اتخذه المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 54 عاماً، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها بثبات، مستلهمة رؤيتهم الحكيمة ونهجهم الراسخ.

من جهتهم، أعرب المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم بتشريف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ومشاركته الطلبة هذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث تضمن الحفل عروضاً فنية وفقرات استعراضية قدمها طلاب الأكاديمية، جسدت مشاعر الفخر بالوطن وإنجازاته. حضر الاحتفال عدد كبير من الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئات التعليمية وأولياء الأمور.