«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تحتفل بعيد الاتحاد

شهد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، احتفالات المؤسسة بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات تحت شعار «متّحدين»، في فعالية وطنية جمعت جميع المديرين التنفيذيين بالمؤسسة والموظفين، وأكدت عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بمسيرته وإنجازاته.

وشهد الحفل عروضاً جوية وبحرية وبرية شارك فيها فرسان الإمارات وفرق الأحواض الجافة وإسطبلات الميناء، إضافة إلى عروض تراثية وفنية، ومسيرة لعرض إنجازات الدولة، وفقرات شعرية، ومشاركة طلاب مدرسة جميرا النموذجية وسط أجواء من الفرح الوطني التي عكست روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وفي كلمته خلال الاحتفال قال سلطان بن سليّم: «نستذكر في هذه المناسبة الخالدة تلك اللحظة التاريخية التي جمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، إخوانهما الآباء المؤسسين تحت راية واحدة، لتبدأ مسيرة بناء دولة عصرية انتقلت من الصحراء إلى الفضاء بقوة الإرادة ورؤية القيادة.

ونعتز في المؤسسة بمسيرة امتدت منذ تأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي عام 1886، أي قبل 138 عاماً، وصولاً إلى كيان مؤسسي يشكّل اليوم دعامة رئيسية لأجندة دبي الاقتصادية، ويسهم بما يصل إلى 700 مليار درهم في مسيرة الدولة، ليكون من أهم روافد الاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الوطني لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة استثمار استراتيجي في الإنسان والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة التجارية والاقتصادية، وتبني سياسة التنويع بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، مؤكداً مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:

«سنحتفل بخروج آخر ناقلة نفط من أرض الإمارات بعد أن نكون قد نجحنا في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده، الإمارات أصبحت اليوم مصدّراً للطاقة النظيفة وبدائل الطاقة الحديثة، وأن قوتها الاقتصادية الراهنة تعكس نجاح الاتفاقيات الدولية، وثقة العالم بقيادتها، وحرص أكثر من 20 دولة على إقامة شراكات استراتيجية معها مثل الهند وإندونيسيا وكوريا وغيرها من الدول».

وشدد على أن الدولة لا تنتظر المناسبات لتحتفل بالإنجاز، مؤكداً: «إنجازاتنا مستمرة، وكل يوم تطلق الحكومة خططاً جديدة تستجيب للمستجدات وتستشرف المستقبل، كما فعل آباؤنا المؤسسون حين أدهشوا العالم بإعلان الاتحاد»، وأعرب عن اعتزازه بأن كل من يعيش على أرض الإمارات يفخر بالانتماء إليها والمشاركة في مسيرتها.

وتطرق إلى ارتباط المؤسسة بالأسواق العالمية، قائلاً إن موانئ الدولة بدأت بميناء صغير على الخور، لتتحول اليوم إلى شبكة تعمل في مواقع متعددة حول العالم «لا تغرب عنها الشمس»، وتواصل دعم التجارة البحرية واللوجستية.

كما أشار إلى افتتاح أكبر سوق للسيارات أخيراً، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز قدرات دبي الاقتصادية، ليس لخدمة الإمارة وحدها، بل لخدمة المنطقة بأكملها. وأكد أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها العالمية في مجالات الفضاء وتكنولوجيا المستقبل، قائلاً:

«بدأنا من الصحراء حتى وصلنا إلى ما تحقق في قطاع الفضاء ليكون ذلك هو أمان الاقتصاد المستقبلي، ويوفر فرصاً لصناعات جديدة مثل الصواريخ والأقمار الصناعية». واختتم الحفل بفقرة المسابقات والجوائز التي أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة.