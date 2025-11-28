Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد

undefined's profile picture

البيان

دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54.

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مغلقة خلال يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وستعمل المراكز الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

وستعمل محطات مترو دبي، الخطان الأحمر والأخضر، غداً من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي، والأحد من 8:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي، والاثنين والثلاثاء من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي، أما ترام دبي فيعمل غداً من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي، والأحد من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي، والاثنين والثلاثاء من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية خلال العطلة باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وبوابة الخيل N-365.