مليون درهم من «دبي الإسلامي» لإطلاق مبادرتين دعماً لأصحاب الإرادة

أطلق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وبدعم سخي من بنك دبي الإسلامي، مبادرتين نوعيتين تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وانسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات، هما مبادرة «أسرتي تستحق» التي تكفل بها البنك بقيمة مليون درهم لتوفير بطاقات إلكترونية لشراء مواد غذائية، ومبادرة «عمرة أصحاب الإرادة» اللتان تستهدفان توفير الدعم والمساندة لأصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان وأسرهم.

وذلك بحضور محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل، وأحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وعبدالله الكتبي، مدير إدارة الدعم المجتمعي بالمؤسسة.

وأشاد محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، بدعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية لبرامج ومبادرات المركز انطلاقاً من الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع وأداء رسالتها السامية.

وتكاملاً مع دور المركز في دعم أصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان تشجيعاً لهم للتعافي ودعم حياتهم الاجتماعية مع أسرهم لينعموا بحياة وبيئة منزلية مستقرة وآمنه وضمان عودة حياتهم الطبيعية والمجتمعية.

وأضاف محمد عبدالله فلكناز: «تستهدف مبادرة «عمرة أصحاب الإرادة» مجموعةً من المتعافين الملتزمين بالخطة العلاجية، والذين تجاوزوا المراحل الجوهرية في برامج التأهيل، في خطوة تُجسّد دعماً روحياً وإنسانياً يعزز ثباتهم في رحلتهم نحو التعافي الكامل وخوض رحلة إيمانية عميقة الأثر تسهم في تغيير حياتهم نحو الأفضل، وتعزز الجانب الديني والروحي لديهم باعتباره أحد أهم أعمدة الاستقرار النفسي والسلوكي في مسار التعافي».

وقال أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية: «إن دعم المؤسسة للمراكز المجتمعية تعكس توجهاتها لتوسيع أطار الدور المجتمعي للعمل الخيري والإنساني الذي يتكامل مع عمل الدوائر الرسمية والمجتمعية من أجل خدمة المجتمع، وبذل المزيد من الجهد والعمل لوقاية وحماية الشباب والمجتمع من أضرار الإدمان».