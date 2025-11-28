أجواء وطنية وفعاليات تراثية في احتفال «كهرباء دبي»

في أجواء مفعمة بمشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بالوطن، احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ54 تحت شعار «متحدين»، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في مبنى الهيئة الرئيس، فقرات وطنية متنوعة هدفت إلى التعبير عن الامتنان للوطن من خلال تجسيد قيم الاتحاد وتعزيز روح الانتماء والفخر، كما شملت جلسة شعرية شارك فيها الشعراء مصبح علي الكعبي، ومحمد الشريف، وفاطمة الحرز، وحمدان السماحي.

وبمناسبة عيد الاتحاد، رفع معالي سعيد محمد الطاير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال معالي الطاير: «عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجدد فينا الإيمان بقوة وحدتنا وعمق هويتنا الثقافية، وتعيد التأكيد على القيم الراسخة التي تقود المسيرة المباركة التي انطلقت مع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين طيّب الله ثراهم جميعاً، الذين غرسوا في أبناء الإمارات روح العزيمة والولاء والانتماء التي تزداد رسوخاً في ظل قيادة رشيدة وضعت الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وجعلت من دولة الإمارات قصة نجاح تلهم العالم».

وأضاف معالي الطاير: «في هذا اليوم، نستحضر أمجاد الماضي، ونحتفي بإنجازات الحاضر، ونُجدّد العزم على رسم مستقبل يليق بتطلعات أبناء الإمارات. ونؤكد في هذا اليوم أننا سنواصل العمل متحدين، أوفياء لوطننا وقيادته الرشيدة، مخلصين في عطائنا، ساعين دائماً إلى أن تبقى الإمارات في الصدارة تعانق المستقبل بثقة وتكتب فصول المجد بسواعد أبنائها. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار».

تضمنت احتفالات هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التراثية والوطنية المميزة في مراكز الهيئة في جبل علي، والحضيبة، والمبنى المستدام في القوز، وورسان، والروية، ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كما تم تخصيص موقع إلكتروني متكامل يضم محتوى شاملاً ومتنوعاً حول عيد الاتحاد، يبرز القيم الوطنية والإنجازات الريادية التي رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً للوحدة والتقدم والازدهار.