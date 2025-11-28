مجموعة الإمارات تحتفي بـ«عيد الاتحاد» على الأرض وفي الأجواء

أحيت مجموعة الإمارات مناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات باحتفال ثقافي في المقر الرئيسي للمجموعة، إلى جانب تقديم حلوى إماراتية لعملائها على متن الطائرة، ومجموعة من الأطباق الإماراتية في صالات طيران الإمارات في دبي، بالإضافة إلى توفير تسجيلات موسيقية وأفلام إماراتية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice).

وبدأت الاحتفالات بفعالية خاصة بعيد الاتحاد في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات في دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفريق الإدارة العليا والموظفين من مختلف الأقسام والإدارات.

وتضمن الاحتفال فعاليات في القرية التراثية، وعروضاً للحرف اليدوية، والعديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية والعروض الحية، وبدأ اليوم بعرض خاص قدمه طلاب مدرسة رافلز وورلد أكاديمي، شمل فقرة غنائية ومعزوفات موسيقية وعروضاً فنية احتفالاً بهذه المناسبة.

كما شارك مجلس شباب مجموعة الإمارات بجناح خاص قدّم من خلاله أنشطة تفاعلية للموظفين، في حين عرض فريق مركز طيران الإمارات الهندسي عملية إعادة تدوير مبتكرة، يحوِّلون من خلالها الورق المستعمل إلى دفاتر جديدة. واختُتم البرنامج الرسمي بتقطيع قالب الكعكة في أجواء احتفالية شارك فيها جميع موظفي المجموعة.

ويحصل جميع عملاء طيران الإمارات المسافرين على متن الرحلات المغادرة من دبي خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر على قطعة حلوى إماراتية، في حين ستُضاء المقصورات بألوان علم دولة الإمارات، وسيستمتع العملاء على الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة بحلويات التارت بالفستق والقهوة، في حين سيحصل عملاء الدرجة السياحية على البسيس المغطى بالشوكولاتة البيضاء والفستق.

وفي الصالون الجوي على متن طائرة الإمارات A380، يمكن للعملاء الاستمتاع بالقهوة العربية إلى جانب مجموعة من حلويات المنطقة مثل كيكة العُصيدة، تشيز كيك التمر والهيل، تارت الفستق، إضافة إلى كيكة الزعفران مع كريمة الكراميل وبندق الكروكان، أو كيكة البندت بالشوكولاتة والهيل.

في صالات الدرجة الأولى في دبي، يمكن للعملاء الاستمتاع بأطباق إماراتية أصيلة تشمل: مجبوس الدجاج، الأوزي الإماراتي باللحم، والهريس المقدم مع البصل المقلي ورايتا الكاجو والدقوس.

إضافة إلى تشكيلة حلويات مثل: بروفترول الكرك، كرات أم علي، تشيز كيك الليمون الأسود، وقطع صغيرة من معمول التمر، كعك البندق وكنافة الفستق.

وفي صالات درجة الأعمال، تشمل القائمة لحم الأوزي الإماراتي المصنوع من لحم محلي أو مجبوس الدجاج، في حين تشمل الحلويات: ديليس القهوة العربية، بروفترول الليمون الأسود والورد، فاينانسييه اللقيمات بالهال والسمسم، تارت الشوكولاتة بالقهوة العربية.

واللُقيمات الإماراتية، كما يمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الاستمتاع بأيس كريم طيران الإمارات المجهز محلياً بنكهتي البقلاوة والقهوة العربية والتمر.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بأجواء عيد الاتحاد عبر مكتبة ice التي تضم أكثر من 71 فيلماً عربياً من بينها: الفرصة الأخيرة، العيد عيدين، بالإضافة إلى 32 مسلسلاً عربياً، تشمل مسلسلات إماراتية مثل: البوم، سوالف يدوه، المتوصف والصنعة، كما تقدم طيران الإمارات محتوى مميزاً من منصة «شاهد»، أبرزها: 220 يوم، حمود وأبوه، الصحبة الحلوة، وهزاع.

ولتجربة ترفيهية غنية ثقافياً، تتوفر أفلام وثائقية عربية رائعة، ومنها: «الإمارات: مسيرة العز والإنجاز». ويمكن للمسافرين الاسترخاء مع 15 بودكاست عربياً مثل: قصائد فزاع، الصنعة، وكرسي الاثنين، أو الاستماع إلى 151 ألبوماً وقائمة تشغيل خليجية لفنانين إماراتيين مثل: حسين الجسمي، وفايز السعيد.