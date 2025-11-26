«النهضة النسائية» بدبي تحتفل بالعيد الوطني بروح الفخر والانتماء

احتفلت جمعية النهضة النسائية في دبي باليوم الوطني الرابع والخمسين للدولة، بحضور الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام الجمعية، وعدد من سيدات المجتمع ومديرات الفروع والموظفات. تزيّن الحفل بألوان علم الإمارات وفنيات تراثية، وشارك طلبة مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء في فقرة استعراضية بعنوان «أوبريت دار المجد والعلم»، إلى جانب عروض فنية شعبية مثل اليولة والرزفة الإماراتية، وقراءة استنباطية لكتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدمتها الكاتبة إيمان اليوسف. كما قدمت مسرحية فنية بعنوان «جيل الحينه» حول استعادة روح الأسرة في ظل عالم الهواتف الذكية.

ونظم فرع الليسيلي احتفالية بعنوان «أفراح الاتحاد»، تضمنت فعاليات وطنية وعروض فرقة المزيود الحربية وورشاً ترفيهية، بينما احتفل فرع الخوانيج بمشاركة أطفال الروضة وأركان وطنية، ويستعد فرع حتا لتنظيم احتفالية بعنوان «بهجة وطن» بفقرات وطنية وتراثية.

وقالت د. فاطمة الفلاسي: «في عيدنا الوطني نستذكر مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة متينة تقوم على المحبة والعطاء، وها نحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية بروح الفخر والانتماء، مستنيرين برؤية قيادتنا الرشيدة».