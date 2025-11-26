مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فعالية وطنية مُتكاملة استوحت روح احتفالاتها السابقة، وعكست قيم الاتحاد والهوية الإماراتية في أبهى تجلياتها.

ونظمت المؤسسة الحفل بمقرها الرئيس في دبي أمس، بحضور معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب نخبة من الكوادر التربوية والطبية وموظفي المؤسسة.

وجسّدت الاحتفالية قيم الولاء والاعتزاز بوطنٍ حقق إنجازات استثنائية خلال مسيرته الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تحقق من تطور في مجالات التعليم والعلوم والبحث الطبي وبناء الإنسان، والتي تُعد ركائز جوهرية في رسالة المؤسسة.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نتشرف برفع أسمى آيات التهنئة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. كما نهنئ سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية».

وأضاف معاليه: «لقد أُسست دولتنا الغالية، بجهود عظيمة ومخلصة بذلها الرعيل الأول من جيل المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد، طيب الله ثراه، برؤية عصرية نموذجية ركزت على توفير الحياة الكريمة وبناء الإنسان وتمكينه، وإعلاء قيم العلم والمعرفة، وتعزيز نظم التعليم والبحث الطبي، بإيمان عميق بأن التطوير هو أساس النهضة والاستدامة، ومن هذا النهج تستمد مؤسسة حمدان رسالتها في مساندة الجهود الموجهة إلى رفع قيمة التعليم والعمل على جودته، ودعم البحث العلمي والطبي، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتأهيل الكوادر التربوية، عبر برامج ومبادرات وشراكات استراتيجية تسهم في تعزيز ريادة الإمارات في مجالات العلم والصحة والتنمية».

وختم معاليه: «في هذه المناسبة الغالية، نجدد في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية التزامنا بترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي، وبمواصلة العمل لخدمة مسيرة الدولة، وتمكين أجيالها، وتعزيز قدراتها العلمية والطبية والتربوية».

مناسبة وطنية

ومن جانبه قال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يمثل اليوم الوطني مناسبة وطنية راسخة تؤكد اعتزازنا بمسيرة الاتحاد التي قادتها حكمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين. وعلى مدى 54 عاماً، تمكّنت الإمارات من بناء منظومة تنموية عالمية تقوم على الاستثمار في الإنسان أولاً، وفي التعليم والبحث العلمي».

وأضاف: نعتّز في هذه المناسبة، بتجديد التزام المؤسسة بدورها الريادي في دعم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل احتضان المبادرات التعليمية والطبية.