دعا فريق عيد الاتحاد الـ55 كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الاحتفالات والفعاليات المجتمعية التي تشهدها إمارات الدولة السبع خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل تحت شعار «انتماء وولاء»، احتفاءً بتجارب أفراد المجتمع وذكرياتهم وإرثهم الثقافي، وما يجمعهم من قيم وروابط تشكّل ملامح الهوية الوطنية المشتركة.

ولتسهيل المشاركة، يشارك الفريق مع الجمهور مواقع في الإمارات السبع يمكنهم فيها مشاهدة الحفل الرسمي والمشاركة في الاحتفالات.

ففي إمارة أبوظبي، يمكن المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الـ55 في مدينة خليفة، ومدينة الفلاح، ومدينة الشامخة، ومجالس أبوظبي. وفي منطقة الظفرة، في الحديقة العامة بمدينة زايد، والغياثي، ومجلس محمد الفلاحي الياسي، وفي منطقة العين في مجلس متحف العين، ومجلس المسعودي، ومجلس مزيد، ومجلس القوع.

وفي إمارة دبي، يمكن للجمهور الاحتفال في القرية العالمية، ودبي فستيفال سيتي مول، وبرج خليفة، وسيتي ووك. وفي إمارة الشارقة، في حديقة السيوح وحديقة كشيشة، وفي إمارة عجمان في حديقة الجرف للعائلات وحديقة الورقاء. أما في إمارة أم القيوين، فيمكن الاستمتاع بالاحتفالات في مول أم القيوين، بينما يمكن المشاركة في الاحتفالات في إمارة رأس الخيمة في كورنيش القواسم، والمنار مول، والمركز الثقافي برأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة في قلعة الفجيرة ومجلس الباحة.

كما سيُعرض الحفل الرسمي في دور السينما في جميع أنحاء الدولة وعبر القنوات التلفزيونية المحلية، إضافةً إلى قناة عيد الاتحاد على يوتيوب والموقع الإلكتروني الرسمي، ليتمكّن الجميع من المشاركة في الاحتفالات داعيا إلى ترقب الإعلان عن موعد عرض الحفل عبر قنوات التواصل الاجتماعي لعيد الاتحاد.

وبهذه المناسبة، أعدّ فريق عيد الاتحاد ثلاثة أدلة إرشادية متاحة عبر الموقع الرسمي، تقدّم أفكاراً وأنشطة عملية تساعد العائلات والمؤسسات والمدارس على المشاركة في الاحتفالات وتجسيد شعار هذا العام، من خلال تبادل القصص وإحياء التقاليد والأنشطة الإبداعية المشتركة، بما يعزّز روح المشاركة والانتماء ضمن مبادرة "احتفالنا نصنعه معًا".

ولتكتمل أجواء الاحتفال، يمكن للجميع الاستماع إلى قائمة أغاني عيد الاتحاد عبر قناة اليوتيوب @EidAlEtihad، التي تضم مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعبّر عن الفرح والفخر والانتماء، وترافق لحظات الاحتفاء بهذه المناسبة أينما اجتمعنا.

لمعرفة المزيد عن الاحتفالات والبرامج التي تقام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: EidAlEtihad.ae.