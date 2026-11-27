

في أجواء وطنية تجسّد مشاعر الفخر والولاء والانتماء، احتفلت مؤسسات ودوائر وهيئات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ55، مستحضرة مسيرة حافلة بالإنجازات، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتي تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، وجاءت الاحتفالات تجديداً للعهد والوفاء للوطن وقيادته، واستلهاماً لقيم الاتحاد التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم والطموح.

ونظمت مطارات دبي احتفالية جسّدت أصالة التراث الإماراتي وكرم الضيافة، حيث استقبلت بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار «oneDXB» الضيوف القادمين بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، في حين اجتمع الزملاء لاحقاً للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي.

وانسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، سلطت الاحتفالات الضوء على القيم والعادات التي توارثتها الأسر الإماراتية عبر الأجيال، ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الروابط المجتمعية.

وعلى وقع أهازيج الحربية، استقبلت مطارات دبي الضيوف القادمين بالقهوة العربية والحلوى، في أجواء تعكس حفاوة الاستقبال التي عُرف بها أهل الإمارات على مرّ الأجيال.

وحظي الضيوف بهدايا تذكارية مستوحاة من التراث الإماراتي، شملت بطاقات للأمتعة وحقائب صغيرة تزيّنها نقوش مستوحاة من فن حياكة السدو كما استمتع الأطفال بلقاء شخصيات ترفيهية قدّمتها الجهات المشاركة في مجتمع المطار oneDXB، في حين أُتيحت للعائلات فرصة توثيق لحظات وصولها إلى دبي بالتقاط صور عائلية في ركن خاص بعيد الاتحاد، والاحتفاظ بنسخ مطبوعة منها تذكاراً لهذه المناسبة.

وأكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، ونستذكر فيها الرؤية الملهمة للآباء المؤسسين والقيم التي أرست دعائم مسيرة دولة الإمارات ورسّخت مكانتها نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز ويكتسب احتفالنا هذا العام بُعداً خاصاً لتزامنه مع عام الأسرة، بما يحمله من معانٍ تعكس أهمية الروابط الإنسانية التي تجمعنا وتشكّل جوهر مجتمعنا وهويتنا.

وامتدت أجواء الاحتفال إلى المبنى 3، حيث اجتمع الزملاء من مختلف الجهات العاملة في المطار للمشاركة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سلّطت الضوء على مكانة الأسرة في الثقافة الإماراتية.

وتجوّل المشاركون في نموذج مستوحى من منزل الطفولة للمغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم في منطقة الشندغة، والذي جاء اختياره استلهاماً لما يمثله من إرث أسري ووطني عريق، وانسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة.

ويُعد هذا البيت أحد المعالم التاريخية التي شهدت نشأة أجيال من أسرة آل مكتوم، ويجسد القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالترابط الأسري والانتماء كما تضمّن التصميم عناصر مستوحاة من العمارة التراثية في دبي، من بينها نماذج للأبواب الخشبية التقليدية المعروفة بـ«بيبان دبي»، والتي تعكس جمال الحرف الإماراتية وأصالة البيوت التراثية في الإمارة.

واستعرضت العروض التراثية أنماط حياة الأسر الإماراتية وتنقّلها مع تعاقب المواسم، ومنها تقليد «الحولة» أو «المقيظ»، الذي كانت تنتقل خلاله العائلات من المناطق الساحلية إلى الواحات والمناطق الجبلية خلال فصل الصيف، بحثاً عن الأجواء المعتدلة ومصادر المياه. وأتاح نشاط شجرة العائلة للزملاء فرصة لاستكشاف جذورهم العائلية.

ريادة

وشهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، احتفالية الدائرة بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضرت مسيرة الاتحاد الشامخ وما حققته الدولة من إنجازات وريادة في مختلف المجالات.

وأقيمت الاحتفالية في مقر الدائرة بحضور مديريها وموظفيها ومراجعيها، وسط أجواء وطنية عكست روح الأسرة الواحدة والاعتزاز بالانتماء والولاء للدولة، وجسدت معاني التآلف والتلاحم التي تعكس قيم الأسرة الإماراتية والمجتمع.

وشهدت الاحتفالية إطلاق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، «هوية أحياء عجمان»، في مبادرة نوعية تهدف إلى إبراز الطابع المميز لأحياء الإمارة، وتعزيز حضور هويتها الأصيلة، بما يعكس خصوصية كل حي وما يحمله من ملامح تاريخية وثقافية واجتماعية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن إطلاق «هوية أحياء عجمان» يأتي انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الموروث المحلي وتعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية، وإبراز السمات التي تميز أحياء الإمارة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية.

قيم

كما احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمناسبة الوطنية في «الشراع»، المقر الرئيسي للهيئة، وعدد من مراكزها في مختلف أنحاء دبي، تجسيداً لقيم الاتحاد والولاء والانتماء، واعتزازاً بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها الحضارية والتنموية.

وشارك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الاحتفال الرئيسي الذي نظمته الهيئة في مبنى «الشراع»، بحضور مسؤولي الهيئة وعدد كبير من الموظفين. وتضمنت الاحتفالات أنشطة وفعاليات وطنية وتراثية متنوعة عكست روح الاتحاد وعززت قيم التلاحم والتآخي التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال معالي سعيد الطاير: «يشرّفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من يعيش على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، انطلقت مسيرة وطنية وتنموية رائدة برؤية وحكمة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، فأرسوا دعائم دولة قوية تقوم على وحدة الصف والعمل المشترك. وبعد 55 عاماً، تتجلى عظمة تلك الرؤية في وطن يواصل الارتقاء بطموحاته، مستنداً إلى تلاحم مجتمعه، والاستثمار في المعرفة والابتكار، وعزيمة راسخة لصناعة المستقبل. وتواصل قيادتنا الرشيدة هذه المسيرة المباركة برؤية تستشرف المستقبل، وتحول التحديات إلى فرص، وتجعل من كل إنجاز بداية لمزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف معاليه: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤمن بأن الوفاء لإرث الاتحاد يتجسد في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات مستدامة تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية. ونستمد من روح الاتحاد وقيمه الراسخة العزيمة لمواصلة الإسهام في المسيرة التنموية لدولتنا، من خلال تطوير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه تعد من بين الأفضل عالمياً، وتوظيف الابتكار والتقنيات المستقبلية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. وفي عيد الاتحاد، نجدد عهد الولاء والانتماء للوطن الغالي ولقيادتنا الرشيدة، والتزامنا بمواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء، وأن تبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة تحمل إرث الآباء المؤسسين وطموحات الأجيال القادمة».

وشهدت احتفالات الهيئة في مبنى «الشراع» معرضاً مجتمعياً عنوانه «البيت متوحد»، وعروضاً فنية تراثية قدمتها فرقة الحربية، وجلسة شعرية شارك فيها كل من: علي محمد الخوار النعيمي؛ ومصبح علي محمد الكعبي؛ وحمدان خميس حمد سالم السماحي؛ وفاطمة جميل حبيب الحرز، الذين قدموا مجموعة من القصائد الوطنية التي عبّرت عن الاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، واستحضرت قيم الاتحاد والوفاء والانتماء. واختُتم البرنامج بتكريم الشعراء المشاركين. وتضمنت الفعاليات كذلك أنشطة ثقافية متنوعة، من بينها ورش تراثية شملت حياكة السدو وصناعة البراقع والتلي.

وقد نظمت الهيئة احتفالات بهذه المناسبة الوطنية في عدد من مراكزها، شملت جبل علي، وورسان، والروية، ومركز الاستدامة والابتكار، ومركز البحوث والتطوير، ومركز إسعاد المتعاملين في أم هرير 2.

محطات

واحتفلت جمارك دبي بعيد الاتحاد الـ55، بحضور الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومشاركة موظفي الدائرة وأسرهم. وجمع الاحتفال أجيالاً من أسرة جمارك دبي حول محطات من تاريخ الإمارة التجاري، امتدّت من حركة السفن التقليدية على ضفاف الخور إلى منظومة جمركية رقمية تواكب مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.

واستهلّ بوسناد الاحتفال بجولة في المعرض التاريخي والأرشيف الجمركي، حيث اطّلع على سجلات توثّق بدايات العمل الجمركي على خور دبي ومراحل تطوّره مع اتساع تجارة الإمارة وتنوّع منافذها. وزار القرية التراثية ومعرض السيارات الكلاسيكية، في حين أتاحت أركان الحرف والألعاب الشعبية لأبناء الموظفين فرصة التعرّف من قرب إلى تفاصيل من حياة آبائهم وأجدادهم.

والتقى خلال الجولة موظفي الدائرة وأسرهم، وتبادل معهم التهاني بعيد الاتحاد، كما زار المجلس التراثي والتقط صوراً تذكارية مع المشاركين.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد «في عيد الاتحاد، نستحضر ما رآه الآباء المؤسسون في مستقبل هذه الأرض، وما حقّقوه حين جمعوا أبناء الإمارات تحت راية واحدة. وبعد خمسة وخمسين عاماً، نرى أثر رؤيتهم في حياة كل أسرة، وفي الفرص التي يفتحها هذا الوطن أمام أبنائه. وفي ظلّ قيادتنا الرشيدة، نحمل اليوم مسؤولية أن نترك للأجيال المقبلة وطناً أقدر على تحقيق طموحاتها، كما فعل المؤسسون من أجلنا».

اعتزاز

كما احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالمناسبة الوطنية في مراكزها المعرفية، بمشاركة تقارب 800 سيدة وفتاة، ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الوطنية والتراثية والمجتمعية التي جسدت قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، واستحضرت الموروث الوطني الأصيل في أجواء احتفالية عكست معاني الوحدة والتلاحم والوفاء لمسيرة الاتحاد.

وأقيمت الاحتفالات في ثلاثة مواقع جمعت ستة مراكز معرفية، بما عزز تكامل أدوار المراكز وتفاعلها مع منتسبيها وجمهورها، حيث استقبل مركز ند الشبا للنساء مركز مكتوم فرع ند الشبا 4، بمشاركة 200 سيدة وفتاة، في حين جمع مركز المزهر الثقافي الإسلامي منتسبات وجمهور مركز مكتوم فرع الورقاء، بمشاركة 380 سيدة وفتاة، وضم مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي جمهور مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، بمشاركة 200 سيدة وفتاة.

وتنوعت أجندة الاحتفالات بين المسابقات التراثية والثقافية والمعارض والورش والجلسات الشعبية، وشملت مسابقات لأجمل زي إماراتي، وأجمل طبق شعبي، وأجمل نقش حناء، وأجمل جناح بالهوية الإماراتية، وأقدم حُلي، وأجمل لقطة تراثية، إلى جانب مسابقة في إعداد وتقديم القهوة العربية. كما تضمنت الفعاليات معارض للمشغولات والمنتجات اليدوية، وورشاً في نقش الحناء والأعمال اليدوية وتزيين الدلال بالطابع التراثي، فضلاً عن مسابقات وأسئلة ثقافية تناولت تاريخ دولة الإمارات وموروثها الأصيل.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز المعرفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 يأتي في إطار الدور المجتمعي والوطني للمراكز في تعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ الهوية الإماراتية، وربط الأجيال بالموروث الوطني الأصيل، مشيرة إلى أن المراكز تمثل منصات معرفية ومجتمعية تتجاوز دورها التعليمي لتسهم في بناء الوعي وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتحويل المناسبات الوطنية إلى تجارب تفاعلية تعمق ارتباط المنتسبين والجمهور بقيم الوطن ومسيرة الاتحاد.

كما شكّلت مشاركة الشيف غنية الحوسني في تحكيم مسابقة «أجمل طبق شعبي»، التي نظمها مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، إضافة نوعية للفعالية، وأسهم حضورها وتفاعلها مع المشاركات في تعزيز البعد الثقافي والتراثي للمسابقة، وإبراز المطبخ الإماراتي بوصفه أحد مكونات الهوية الوطنية وذاكرة المجتمع.

مسابقات

ونظمت مؤسسة دبي للمرأة احتفالاً في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، وما تمثله من قيم راسخة في وجدان شعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، وذلك بحضور نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وشملت الفعاليات مسابقات ثقافية وأنشطة تراثية متنوعة، عكست ثراء الهوية الوطنية وعمق ارتباط المجتمع بتاريخه وتقاليده الأصيلة، وأسهمت في إضفاء أجواء من البهجة والتفاعل بين الموظفين.

وهنأت نعيمة أهلي موظفي المؤسسة بعيد الاتحاد، مؤكدةً أنه يمثل مناسبة وطنية متجددة لاستلهام روح الاتحاد والقيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات.

الإمارات للفضاء

من جانبه، قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، بمناسبة عيد الاتحاد: "في عيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستحضر بكل فخر واعتزاز الإرث العظيم الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين اجتمعت رؤيتهم وإرادتهم على بناء وطن جعل من الوحدة مصدر قوته، ومن الإنسان محور نهضته، ومن الطموح نهجاً راسخاً لمسيرته. فقد كان الثاني من ديسمبر عام 1971 بدايةً لمشروع حضاري استثنائي، أثبت للعالم أن الأمم تُبنى بعزيمة أبنائها، وأن الرؤية الواضحة والإرادة الصادقة قادرتان على تحويل أعظم الطموحات إلى إنجازات تتوارثها الأجيال. واليوم، وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل دولتنا مسيرة التقدم والريادة برؤية تستشرف المستقبل، وتضع العلم والمعرفة والابتكار في صميم أولوياتها الوطنية".

كما نظمت مؤسسة الإمارات للدواء احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد، بحضور د. فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة، ومديري الإدارات وموظفي المؤسسة، في أجواء عكست الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، والفخر بما حققته الدولة خلال مسيرتها الاتحادية.

وأكدت المؤسسة أن عيد الاتحاد يجسد نهجاً وطنياً انطلق برؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا دعائم دولة جعلت من وحدة الصف مصدر قوتها، ومن العمل المشترك ركيزة لمسيرتها.

وتخلل الاحتفال مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية والثقافية التي استعرضت الموروث الإماراتي وجسدت روح الاتحاد.

بدوره، نظّم مكتب شؤون المواطنين في عجمان أول احتفالاته بعيد الاتحاد الـ55، والمخصص لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الحميدية، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام المكتب، ومريم المعمري، المدير التنفيذي للمكتب.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من كبار المواطنين في عجمان، الذين عبروا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والقيادة الرشيدة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية، داعين الله أن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي أن الاحتفاء بكبار المواطنين في هذه المناسبة الوطنية يجسد تقدير المجتمع لهذه الفئة التي أسهمت بعطائها وجهودها في بناء الوطن وترسيخ قيمه الأصيلة، مشيراً إلى أن كبار المواطنين يمثلون ذاكرة الوطن الحية، ويحملون إرثاً غنياً من القيم والتقاليد التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.