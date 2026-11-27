احتفاءً بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب فعالية وطنية تحت شعار "الإمارات وطن نحبه، وعهد نصونه"، برعاية صاحب الأيادي البيضاء خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس وراعي المسجد والمركز، وبمشاركة عدد من طلاب المدارس والمراكز الثقافية في دبي، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدينية والمجتمعية.

واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها عبد السلام المرزوقي، المدير العام لمسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، أكد فيها أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمثل مناسبة متجددة لاستحضار مسيرة تأسيس الدولة وما أرسته من قيم الوحدة والتلاحم والعطاء، مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به المسجد والمركز في ترسيخ القيم الدينية والوطنية وخدمة المجتمع.

وقال المرزوقي: "يطيب لنا أن نحتفي بعيد الاتحاد الخامس والخمسين في رحاب هذا الصرح، الذي أراد له راعيه خلف الحبتور أن يكون منارة للعلم والقيم وخدمة المجتمع. إن الاتحاد الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون هو قصة نجاح ملهمة، بنيت على الإيمان والعزيمة ووحدة الصف، وواجبنا اليوم أن ننقل هذه القصة إلى أبنائنا ليحملوا الأمانة بكل اعتزاز. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راعي الفعالية على دعمه المتواصل للمبادرات الوطنية والمجتمعية، وإلى قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التسامح والتنمية والتلاحم بين أبناء المجتمع".

وتواصلت الفعالية بسلسلة من الكلمات التي تناولت معاني الانتماء الوطني ومسؤولية الحفاظ على مكتسبات الاتحاد. وفي هذا السياق، ألقى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الملا، أخصائي أول وعظ وإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، كلمة بعنوان صون الوطن، تناول فيها مسؤولية الفرد والمجتمع في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها ومكتسباتها.

وقال الملا: "صون الوطن مسؤولية تبدأ من النفس، وتتجسد في الولاء للقيادة، والحفاظ على وحدة الصف، والالتزام بالقانون، والعمل بإخلاص وإتقان. وقد علمنا ديننا الحنيف أن حب الوطن والانتماء إليه قيمة أصيلة، وأن شكر النعمة يكون بحفظها وحسن القيام بحقها. وأمن الإمارات واستقرارها ورخاؤها نعمة عظيمة تستوجب منا جميعاً، كباراً وصغاراً، أن نكون لها حراساً أوفياء، وأن نغرس في الأجيال القادمة معاني الانتماء والمسؤولية".

من جانبه، ألقى الشيخ الدكتور فارس المصطفى، إمام وخطيب مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، كلمة أكد فيها أن الاتحاد يمثل ثمرة رؤية حكيمة وإرادة راسخة، وأن ما حققته دولة الإمارات على مدى خمسة وخمسين عاماً يعكس أهمية الوحدة والتكاتف في بناء الأوطان وتعزيز مسارات التنمية والازدهار.

وقال المصطفى: "إن اجتماع الكلمة ووحدة الصف من أعظم المقاصد التي حث عليها الإسلام، وقد شهدت دولتنا ثمار هذا الاجتماع أمناً وتنمية وازدهاراً على مدى خمسة وخمسين عاماً. وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة، ندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والعطاء".

واختتمت الفعالية بمجموعة من الفقرات الوطنية التي قدمها الطلاب المشاركون، عبروا خلالها عن محبتهم لدولة الإمارات واعتزازهم بهويتها وقيمها، في أجواء احتفالية جسدت روح الانتماء والولاء، وعكست أهمية إشراك الأجيال الناشئة في المناسبات الوطنية.