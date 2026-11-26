

تنظم القرية العالمية للعائلات والأصدقاء في عيد الاتحاد الـ55، أوبريت «إمارات العز والفخر» على المسرح الرئيسي من 1 إلى 3 ديسمبر، في عرض مسرحي، مدته 30 دقيقة.

ويستحضر الأوبريت حكايات البحر والصحراء عبر الموسيقى والسرد المسرحي والرقصات الإماراتية التراثية، ويحتفي بمسيرة الدولة وإنجازاتها وبروحها، التي تلهم الأجيال، ويبدأ العرض الأول عند الساعة 7:50 مساء كل يوم، يليه عرض ثانٍ عند الساعة 9:35 مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، و10:45 مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر، و9:25 مساء يوم الخميس 3 ديسمبر، وقد تتغير أوقات العروض دون إشعار مسبق.

ويضم البرنامج، إلى جانب الأوبريت، عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، منها الرواح والحربية والندبة والنعيشات، فيما تضيء عروض الألعاب النارية سماء القرية العالمية في تمام الساعة 9 مساء أيام 2 و3 ديسمبر، إلى جانب عرض طائرات الدرون الخاص بعيد الاتحاد.



ويستكشف الضيوف طوال أيام الاحتفال المنتجات والمشغولات اليدوية الإماراتية في جناح الإمارات، وجناح «971 من المجتمع»، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويمكنهم أيضاً تذوق المأكولات الإماراتية التقليدية، ومنها خبز الرقاق واللقيمات، في القرية التراثية ومقهى حمد، وتتزين بوابات القرية العالمية ومعالمها بألوان علم الإمارات، فيما تستقبل الوجهة العائلات والأصدقاء للاحتفاء بتراث الإمارات وتقاليدها وبروح الانتماء، التي تجعل منها وطناً يجمعهم.



وينضم الأوبريت إلى أكثر من 40 ألف عرض في برنامج الموسم الـ31، ليجد الضيوف في كل زيارة ما يحلو اكتشافه في «عالم أكثر روعة»، وتشمل تذكرة دخول القرية العالمية مشاهدة الأوبريت دون أي تكلفة إضافية، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقرية العالمية وتطبيقها الذكي، وعند شبابيك التذاكر على بوابات الدخول.