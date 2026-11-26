

احتفاء بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، معرض «الطوابع البريدية.. ذاكرة وطن»، الذي تنظمه المؤسسة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع.



حضر الافتتاح عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، وعادل عبد الحميد الخوري، وعلي الملا، عضوا مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وعدد من هواة جمع الطوابع.



ضم المعرض مئات الطوابع والوثائق البريدية، موزعة على 42 لوحاً زجاجياً، مرفقة بشروح، توضح ما تحمله من طوابع وأختام ومفردات بريدية، وتعود هذه المجموعات إلى كل من عادل الخوري، وسارة الهاشمي، وداوود محمد، وناصر بن أحمد السركال، وعبد الله محمد طيب خوري.



ويمضي الزائر بين ألواح المعرض في مسار زمني، يبدأ من الرسائل التي كان التجار والمسافرون يحملونها عبر السفن التجارية، ثم افتتاح أول مكتب بريد في دبي في 19 أغسطس 1909، وصدور طوابع الإمارات المتصالحة في 7 يناير 1961، وظهور الإصدارات الخاصة بالإمارات خلال ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى توحيد الخدمات البريدية في الأول من أغسطس 1972، وصدور أول إصدار بريدي باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يناير 1973.



ويبرز المعرض مكانة الطابع البريدي كونه سجلاً بصرياً يوثق الأحداث والشخصيات والمعالم والمنجزات الوطنية، ويعكس تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة منذ قيام الاتحاد حتى اليوم، ويقدم هواية جمع الطوابع نشاطاً ثقافياً ومعرفياً يجمع بين التاريخ والفن والتوثيق، ويقرأ التحولات الكبرى من خلال تفاصيل صغيرة، اختزلتها الصور والرموز والتصاميم.



يفتح الطابع في هذا المعرض نافذة واسعة على ذاكرة الشعوب، كونها وثيقة تحفظ ملامح المكان والزمان، وتنقل للأجيال مسيرة الإمارات نحو الاتحاد والبناء والتقدم،



كما يجسد التعاون بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وجمعية الإمارات لهواة الطوابع حرص الجانبين على توسيع العمل الثقافي المشترك، والتعريف بالتراث المادي والبصري، وفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف ما تختزنه الطوابع من حكايات وشواهد حضارية.



يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة الطوابع تأسست عام 1996، جمعية ذات نفع عام، تعمل على تشجيع وتنمية هواية جمع طوابع البريد ونشرها، وتوثيق روابط التعاون بين الهواة داخل الدولة، وإجراء الأبحاث وإعداد المحاضرات، وعقد الندوات، والمعارض الخاصة بالهواية، وإصدار المجلات والنشرات الدورية المتعلقة بها، والتعاون مع الجمعيات والأندية العربية والعالمية.