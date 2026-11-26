

أكد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن يوم الاتحاد محطّة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء الوطن، نستحضر فيها بكل محبة واعتزاز مآثر الآباء المؤسسين الذين رسّخوا برؤيتهم الثاقبة، وحكمتهم الاستثنائية دعائم اتحادٍ يمثّل نموذجاً في الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وهذا التاريخ يجسّد إيماناً راسخاً بأن بناء الأوطان يتحقّق بالوعي، والثقة، والاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الأغلى، وأن ازدهار المجتمعات ثمرة رؤى تصون القيم النبيلة، وتغرس مقدرات الهويّة الوطنية، وتؤسس لمستقبل يمكّن الأجيال القادمة من استكمال مسؤولياتهم في بناء حاضر ومستقبل الوطن، وقيادته نحو آفاق أرحب من التطوّر والاستقرار.

وقال معاليه: «تدعونا هذه اللحظة التاريخية لتجديد العهد لإرث المغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، وإخوانه حكام الإمارات، طيّب الله ثراهم، ومواصلة العمل مستلهمين نهجهم، ورؤاهم الحكيمة بإخلاص ومسؤولية، وإيمان حقيقيّ بأن تعزيز مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة يتطلّب منا جميعاً أن نستمر في بذل الجهود برؤية تستشرف المستقبل، وتؤمن بأن قوة الاتحاد تكمن في تماسك المجتمع، ووحدة رؤيته، لتبقى بلادنا دوماً في المقدمة، ورايتها خفاقة بالعزّ في كلّ الميادين».