

برامج متنوعة من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية تنظمها الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55، مع تخصيص برامج عائلية وورش عمل تفاعلية تماشياً مع «عام الأسرة».



واحتفلت الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الاتحاد الخامس والخمسين في مقرها الرئيسي بأبوظبي بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الهيئة، في أجواء وطنية عكست قيم الوحدة والانتماء والولاء.



وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية ملهمة نستحضر فيها مسيرة استثنائية جمعت إرادة الإمارات السبع، وأرسى دعائمها الآباء المؤسسون، فبنوا دولة جعلت الإنسان محور التنمية وصانع المستقبل، ورسخت نموذجاً حضارياً رائداً في التلاحم والازدهار، وأثبتت أن الاتحاد نهج راسخ تتجدد به العزيمة، وتصان به المكتسبات، وتتسع به آفاق الطموح.



وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي برؤية تستشرف المستقبل، وتجعل من الهوية الوطنية أساساً للتمكين، ومن الاستثمار في المعرفة وتطوير القدرات ركيزة لمواصلة الريادة، مستندة إلى مجتمع متماسك بقيمه، واثق بقدرته على مواكبة التحولات وصناعة منجزات مستدامة.



وشهدت الاحتفالية عروضاً تراثية متنوعة، وفقرة شعرية تغنت بحب الوطن وقيادته، إلى جانب أركان للحرف اليدوية التقليدية، وأنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات تفاعلية أتاحت للحضور التعرف إلى مكونات الموروث الإماراتي الأصيل، في أجواء جسدت الاعتزاز بالوطن وهويته.



مجالس

وأطلقت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعالياتها بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، في 13 مجلساً بمختلف مناطق مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وإمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج مجتمعي متكامل يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الوطنية والتراثية، الموجهة للصغار والأسر ومختلف فئات المجتمع والتي بدأت من 21 نوفمبر وتستمر حتى 5 ديسمبر 2026.



هوية

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار سعي مجالس أبوظبي إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وإحياء الموروث الإماراتي، وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات الأصيلة، إلى جانب تعزيز الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، من خلال توفير مساحات تجمع أفراد الأسرة في أجواء وطنية تعكس روح الاتحاد وقيمه الراسخة.



وتتضمن أجندة الاحتفالات مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والتراثية، وتشمل العروض العسكرية، والحرف التقليدية التي تسلّط الضوء على الموروث الإماراتي، إلى جانب ركن المشاريع الوطنية، وورش العمل التفاعلية والإبداعية المخصصة للأطفال والأسر، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرّف إلى جوانب من الثقافة الإماراتية والتفاعل مع مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.



شراكات

وحرصاً على تطوير شراكات استراتيجية مميزة تقوم على تعزيز سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات؛ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (Abu Dhabi Gaming) في إثراء التجربة الاحتفالية التي تجمع بين الاحتفاء بالمنجزات الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال.



ودعت مجالس أبوظبي أفراد المجتمع والأسر إلى المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة والورش المصاحبة في المجالس بمختلف المناطق، والاطلاع على التفاصيل ومواعيد الفعاليات والمواقع، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.



مسيرة

واحتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بفعاليات فنية وتراثية متنوعة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وتعبيراً عن الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.



وتضمّن الاحتفال فقرات فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، ومسابقات تفاعلية وتوزيع جوائز، إلى جانب تقديم المأكولات الشعبية التي تُعد جزءاً من الموروث الثقافي للدولة، وجمعت الفعاليات بين الاحتفاء بالمناسبة والتعريف بالفنون والعادات الإماراتية، في أجواء من المشاركة والفرح بعيد الاتحاد.



ويأتي تنظيم الاحتفال تأكيداً لحرص الوزارة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ الهوية الإماراتية، واستحضار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما قامت عليه دولة الإمارات من قيم الوحدة والتعاون والعمل المشترك.



جهود



ونظّمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي ووزارة التربية والتعليم، ممثلةً بعرض طلابي قدمه خلال الحفل طلاب مدرسة مدينة خليفة.



وشهدت الاحتفالية حضور أكثر من 100 دبلوماسي من ممثلي 82 دولة، بينهم 58 سفيراً وعدد من كبار ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، الذين شاركوا الأكاديمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واستذكار محطات مسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها.



وجمعت الاحتفالية طلبة مدرسة مدينة خليفة وأعضاء السلك الدبلوماسي في لقاء أتاح للطلبة الدبلوماسيين مشاركة ضيوف الأكاديمية فرحتهم بعيد الاتحاد، والتعبير عن اعتزازهم بتاريخ دولة الإمارات وإرث الآباء المؤسسين. كما أسهمت مشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي في إضفاء طابع احتفالي على المناسبة التي جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجتمع الدبلوماسي في أبوظبي.



وجاءت الاحتفالية في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز تواصلها مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، وإتاحة الفرصة لأعضائها للمشاركة في المناسبات الوطنية والتعرّف عن قرب إلى تاريخ دولة الإمارات وثقافتها.



زينة

وقامت بلدية مدينة العين بتزيين شوارع المدينة وجسورها وعدد من مواقعها الحيوية بزينة عيد الاتحاد الـ55.



وشملت الأعمال تركيب 2075 تشكيلة ضوئية بتصاميم ورموز متنوعة، امتدت على مسافة 168 كيلومتراً من الشوارع الحضرية والطرق الحيوية والخارجية، لتشمل 27 شارعاً في مختلف مناطق مدينة العين.



وأكدت مهرة المنصوري، مدير مشروع بالبلدية، أن الرسالة البصرية والوطنية للزينة استلهمت رموزها من قيم دولة الإمارات ومسيرتها.



وقالت المهندسة موزة المحرزي، مديرة مشروع زينة الاتحاد في البلدية، إن أعمال الزينة نُفذت باستخدام وحدات إضاءة حديثة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة.



تلاحم

واحتفلت جامعة الذيد بعيد الاتحاد الخامس والخمسين بإطلاق مسيرتها الوطنية الأولى، وبمشاركة أكثر من 50 شريكاً استراتيجياً، وحضور ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة الوسطى، في احتفالية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته في ظل القيادة الرشيدة.



وانطلقت الاحتفالات بالمسيرة الوطنية الأولى للجامعة، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والسيارات الكلاسيكية والخيول والإبل، إلى جانب الشركاء ومنتسبي الجامعة وطلبتها، حاملين أعلام دولة الإمارات ولوحات بأسماء كليات الجامعة، في مشهد جمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح الاتحاد والتلاحم الوطني.