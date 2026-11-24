أكد سمو أولياء العهود أن مبادرة «أفراح الإمارات» تمثل نموذجاً وطنياً لتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز مقومات تماسكها، وتجسد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، في ترسيخ مكانة الأسرة ضمن أولويات التنمية الوطنية، وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة، باعتبار ذلك استثماراً في الإنسان وأحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

وقال سموهم، إن توحيد الأعراس الجماعية في مختلف إمارات الدولة ضمن مظلة وطنية واحدة يعكس تكامل الأدوار الحكومية والمجتمعية في دعم الأسرة، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه استقرارها، بما يسهم في صون الموروث الاجتماعي والثقافي الإماراتي، وترسيخ التلاحم بين أفراد المجتمع، وتوفير مقومات اجتماعية مستدامة تدعم بناء الأجيال ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

نهج

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مبادرة «أفراح الإمارات» تجسّد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في مشاركة أبناء الوطن أفراحهم، والحرص على توفير مقومات الاستقرار لهم مع بداية حياتهم الأسرية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأسرة أساس قوة المجتمع، والحاضنة الأولى لقيمه وهويته الوطنية، والركيزة التي تقوم عليها استدامة مكتسبات الوطن وتقدّمه.

وأشار سموّه إلى أن الأعراس الجماعية تجسّد قيم التلاحم والتكافل التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وجعلها نهجاً راسخاً في المجتمع الإماراتي، مؤكّداً سموّه أن الحفاظ على هذه القيم ونقلها إلى أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء أسر مستقرة ومتماسكة هو استثمار في مستقبل الوطن، فمن تماسك الأسرة يستمدّ المجتمع قوته.

تنمية

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إن مبادرة «أفراح الإمارات» تجسد نهج القيادة الحكيمة في ترسيخ مكانة الأسرة ضمن الأولويات الوطنية، وتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الأسرة في صميم التنمية، مشيراً سموه إلى أن تعزيز مقومات استقرار الأسرة الإماراتية وتمكين الشباب من تأسيس أسرهم يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن واستدامة مسيرته التنموية، ويدعم بناء مجتمع مزدهر تتعزز فيه جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

وأشار سموه إلى أن «عام الأسرة 2026» شكل منصة مهمة لتعزيز العمل المشترك وتكامل المبادرات والسياسات التي تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، وترسخ دور المؤسسات الحكومية والمجتمعية في توفير بيئة داعمة لاستقرارها ونموها، مؤكداً أن مبادرة «أفراح الإمارات» تعكس روح الأسرة الإماراتية الواحدة، وتبرز قيم الترابط والتكافل المتأصلة في المجتمع، وتسهم في صون الموروث الاجتماعي والهوية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

رؤية

من جانبه قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إن «أفراح الإمارات» التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 55 تأتي امتداداً للأفكار الاجتماعية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في توفير كافة السبل التي تسهم في استقرار المجتمع من خلال تكوين أسر إماراتية مطمئنة متمسكة بالهوية والقيم وعادات المجتمع الإماراتي.

وأضاف سموه: تمثل الأعراس الجماعية مبادرة رائدة في دعم الشباب الإماراتي حيث تسهم في التخفيف على كاهلهم في بداية تأسيس أسرهم مما ينعكس على الاستقرار المادي للشباب، ويمكنهم من المضي في حياتهم الأسرية بعيداً عن الضغوطات المالية التي تنتج عن الأفراح الفردية والمظاهر الكمالية التي ترهق عاتق الشباب، كما تسهم «أفراح الإمارات» في إحياء مشاعر الفرحة في المجتمع الإماراتي بالاحتفال بـ 2000 عريس من مختلف إمارات الدولة في صورة واقعية للعلاقات الاجتماعية الوطيدة التي تربط أبناء الدولة.

مبادرات وطنية

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، لمبادرة «أفراح الإمارات»، تجسد حرص سموه على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز استقرار الأسرة الإماراتية، وتشجع الشباب على الزواج وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، كون الأسرة ركيزة متينة لبناء مجتمع قوي ومترابط يعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وأشاد سموه، بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للأعراس الجماعية التي باتت ظاهرة وطنية جميلة تؤكد أصالة مجتمع الإمارات في التلاحم والتكافل، وتسهم في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج وتخفيف الأعباء المالية عنهم، والابتعاد عن الإسراف في التكاليف، بما يتيح لهم بدء حياتهم الأسرية تقوم على الاستقرار والطمأنينة.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن مبادرة «أفراح الإمارات»، تمثل امتداداً للنهج الأصيل الذي ارساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الشباب وتشجيعهم على الزواج وبناء أسرة، وتعكس حرص قيادتنا الرشيدة على إحياء العادات الإماراتية الأصيلة، التي كانت ولا تزال تجعل من الزواج فرحة تجمع الأهل والجيران والناس، وتعزز روابط المودة والتآخي في المجتمع.

وأضاف سموه: تنظيم الأعراس الجماعية في إمارة عجمان يأتي في إطار هذا التوجه، وامتداد لحرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف تكاليفه وأعبائه عنهم، ونشر ثقافة الأعراس الجماعية وترسيخها في المجتمع، بما يسهم في بناء أسرة إماراتية مستقرة ومنتجة، قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها دولة الإمارات.

قيم

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إن مبادرة «أفراح الإمارات» تجسد اهتمام حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، بقيم الأسرة الإماراتية واستقرارها، وتعزيز ترابط المجتمع وتكافله، مؤكداً إن دعم الشباب الإماراتي وتشجيعهم على الزواج وتكوين أسر مستقرة، يعد أولوية في تحقيق استقرار المجتمع، وتمكين أفراده، وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي ارتبطت بالموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، وما تحمله من قيم المودة والتكافل والتلاحم الوطني.

وأضاف سموه: نسأل الله أن يديم على دولة الإمارات أفراحها وأمنها واستقرارها، وأن يبارك للعرسان، ويجمع بينهم في حياة أسرية سعيدة تسودها المودة والرحمة، وأن يديم على وطننا نعمة التلاحم والترابط والاستقرار.

وهنّأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، العرسان المشاركين في العرس الجماعي وأسرهم، داعياً الله أن يبارك لهم ويجمع بينهم في خير، مؤكداً أن الأعراس الجماعية تجسّد الموروث الإماراتي الأصيل، وتعزّز التكافل المجتمعي وتيسير الزواج، بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، بوصفها ركيزة أساسية في بناء الوطن.

استدامة

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن مبادرة «أفراح الإمارات» تجسد نهج دولة الإمارات في تعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيمها باعتبارها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس حرص القيادة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، على توفير مقومات الحياة المستقرة لأبناء الوطن، وتمكين الشباب من تأسيس أسر متماسكة تنطلق منها أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

وأضاف سموه أن الأعراس الجماعية تمثل إحدى صور التكافل والتلاحم المجتمعي، لما توفره من دعم للشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف للأعباء المرتبطة بتأسيس أسرهم، فضلاً عن دورها في إحياء العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر، مؤكداً أن ترسيخ هذه المبادرات وتوسيع نطاقها يعكس حرص المجتمع على صون هويته وقيمه، ويعزز الشراكة في بناء بيئة أسرية مستقرة تسهم في تحقيق تطلعات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وتنظم وزارة الأسرة مبادرة «أفراح الإمارات» ضمن برنامج وطني يشمل مختلف إمارات الدولة، ويستهدف مشاركة أكثر من 2000 عريس، من خلال سلسلة من الأعراس الجماعية التي تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد، وتجمع العرسان وأسرهم في مناسبات تحتفي بالموروث الإماراتي وتعزز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي، وتشمل النسخة التأسيسية محطات في إمارات الدولة، تبدأ من دبي في 25 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 7 يناير 2027، على أن تتواصل المبادرة في الأعوام المقبلة تحت مظلة الوزارة وبالتعاون مع الجهات المحلية، بما يعزز استدامة هذا النموذج الوطني ويوسع نطاق المشاركة في دعم الشباب المقبلين على الزواج.