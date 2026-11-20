

أعلن فريق عيد الاتحاد الـ55، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من «ذا كلايمت ترايب»، عن إطلاق مسابقة وطنية للمدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والاحتفاء بالاتحاد من خلال أنشطة إبداعية وممارسات مستدامة تجسد قيم الوحدة والانتماء.

وتأتي المسابقة تحت الشعار الرسمي لعيد الاتحاد الـ55 «انتماء وولاء» وتندرج ضمن حملة «احتفالنا، نصنعه معاً» الأوسع نطاقاً وتتماشى مع حملة «أحب هذا الوطن» التي أطلقتها «ذا كلايمت ترايب»، والتي تشجع مختلف مجتمعات دولة الإمارات على اختيار مواد احتفالية مستدامة بدلاً من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تضر بالبيئة.

وقالت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم: «تعزز الوزارة قيم الاتحاد والهوية الوطنية والانتماء في نفوس الطلبة من خلال نهج تربوي ممنهج، يربط ما يتعلمونه بممارسات وتجارب يعيشونها داخل المدرسة بما يسهم في ترسيخ قيم الاتحاد لدى الطلبة»، وأوضحت أن الميثاق الوطني للتعليم الذي تم إطلاقه منذ بداية العام جاء ليؤكد مكانة هذه القيم في بناء شخصية المتعلم الإماراتي، ويجعلها جزءاً أصيلاً من سماته ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، وبينت أن المسابقة الوطنية للمدارس تأتي لتتيح للطلبة الاحتفاء بالاتحاد والتعبير عن اعتزازهم به وما يمثله في وجدانهم عبر مبادرات يبتكرونها وينفذونها بروح التعاون والمشاركة، وبأساليب إبداعية ومستدامة.

من جانبه قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55: «نسعى إلى إتاحة الفرصة أمام المدارس لتكون جزءاً من هذا الاحتفال الوطني، وللتعبير عما تعنيه لها قيم الوحدة والانتماء ومن خلال تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم، نعمل على جمع المدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات للاحتفاء بالاتحاد.. ويُعد الطلبة والمعلمون والأسر جزءاً أصيلاً من احتفالات هذا العام، ونحرص على تقدير جهودهم ومساهماتهم في إحياء هذه المناسبة.

فلكل مدرسة حكاياتها وأفكارها التي تستحق المشاركة، وكل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تصبح جزءاً من حكايتنا الوطنية المشتركة».