على امتداد مدنها ومناطقها، ومن الساحل الشرقي إلى المنطقة الوسطى وصولاً إلى قلب مدينة الشارقة، تستعد إمارة الشارقة للاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاتحاد ببرنامج متنوع يحمل الفرح إلى مختلف المجتمعات المحلية والمناطق السكنية في الإمارة، ويجمع الأسر والأجيال، مواطنين ومقيمين، حول محطات تجسّد قيم الاتحاد والإرث الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن برنامج احتفالات الشارقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026، تشمل منتزه كشيشة، وحديقة النوف، ومنتزه السيوح للعائلات، ومنتزه الشارقة الوطني، وخورفكان، وكلباء، ووادي الحلو، والحمرية، والبطائح، ومليحة، والمدام، والذيد، وضاحية الخروس، ودبا الحصن، بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، إلى جانب الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، عبر سلسلة من الفعاليات والعروض والتجارب المجتمعية التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوع المشهد الثقافي والفني في الإمارة.

وتتماشى الاحتفالات في جميع مناطق الإمارة مع «عام الأسرة 2026» وشعاره «نماء وانتماء»، من خلال تجارب صُممت لتقريب الأجيال وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية في مساحات تحتفي بالثقافة الوطنية.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد: «تمثل الذكرى الخامسة والخمسون لقيام اتحاد دولة الإمارات مناسبةً وطنيةً نستحضر من خلالها رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة وإخوانه الحكام، الذين أرسوا دعائم اتحاد قام على الإيمان بوحدة المصير وقوة التكاتف، وجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.

وقد أثبتت مسيرة الدولة على مدى خمسةٍ وخمسين عاماً أن هذه القيم كانت ولا تزال أساس ما حققته الإمارات من إنجازات وما تُواصل بناءه للمستقبل بثقة وطموح».

وأضاف: «تشكّل احتفالات عيد الاتحاد في الشارقة تجسيداً لالتزامنا بصون هذا الإرث الوطني وترسيخ معانيه في وجدان الأجيال، من خلال برنامج يتيح للمجتمع بمختلف فئاته أن يكون جزءاً من هذه المناسبة، وأن يعبّر عن اعتزازه بهويته الوطنية وتاريخه المشترك، في سبيل ترسيخ روح الاتحاد وتعزيز حضورها في الوجدان الوطني للأجيال القادمة».