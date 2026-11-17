مع الاستعدادات في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ55 لتأسيس الدولة، تتأهب دبي لتنظيم احتفالات متنوعة وشاملة تعبر عن الفخر وروح الوحدة والتلاحم. وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم، عن برنامج احتفالات "عيد الاتحاد 2026"، مع توجيه دعوة للعائلات والزوار للانضمام إلى موسم احتفالي يجسد روح دولة الإمارات في كل ركن من أركان المدينة.

وفي الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، تشهد الأحياء ومراكز التسوق والوجهات المختلفة في دبي مجموعة من العروض المميزة، والفعاليات الحية، والتجارب المخصصة للعائلات، وعروض التسوق، وقوائم الطعام الخاصة، احتفاءً بمرور 55 سنة على الاتحاد وانطلاق مسيرة الدولة.

وفي هذه المناسبة، قالت سهيلة صقر غباش، نائب رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يُعدّ عيد الاتحاد من أبرز المناسبات الخاصة وأكثرها تميزاً ضمن قائمة الفعاليات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجمع أفراد المجتمع معاً للاحتفاء بمسيرة الوطن وإرثه وقيمه المشتركة. ومع احتفالنا بمرور 55 عاماً على قيام الاتحاد، تفخر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتقديم فعاليات احتفالية في مختلف أرجاء دبي تتضمن برنامجاً يتيح للعائلات والزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة وشاملة، بدءاً من الفعاليات الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية الحية، وصولاً إلى الأنشطة العائلية، ضمن أجواء تعكس روح الإمارات".

ويتضمن البرنامج أمسيتين موسيقيتين مجانيتين في فيستيفال باي بدبي فيستيفال سيتي مول، احتفاءً بالذكرى 55 لعيد الاتحاد. وفي يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، تقدم الفنانة الإماراتية بلقيس، التي تشتهر بأسلوبها الذي يمزج بين الموسيقية الخليجية والعربية وموسيقى البوب العصرية، حفلاً غنائياً. يلي ذلك في يوم الأربعاء 2 ديسمبر حفل للفنان الخليجي محمد الشحي، الذي اكتسب شهرة واسعة عبر منصة "يوتيوب" بفضل صوته المفعم بالحيوية وأسلوبه الشبابي في تقديم الألحان التراثية.

كما تشهد أرجاء المدينة فعاليات احتفالية تسلط الضوء على التراث والتقاليد الإماراتية في الأماكن العامة، حيث تُقام العروض الثقافية، وورش العمل العائلية، والتجارب التراثية، إلى جانب مشاركة فرق شعبية في مواقع متنوعة؛ تشمل "قرية عيد الاتحاد" في "سيتي ووك"، التي تستضيف حفلاً غنائياً مجانياً للفنانة يارا يوم 2 ديسمبر، لتضفي أجواءً موسيقية حية على الاحتفالات. واحتفاءً بذكرى قيام الاتحاد، ستتألق الواجهة البحرية بعروض ضوئية مبهرة ومبتكرة، تستلهم تصاميمها من علم دولة الإمارات والرموز الوطنية. كما تتصدر العروض الشعبية الإماراتية، مثل "العيالة" و"الحربية"، المشهد الاحتفالي لتبرز التراث الغني والهوية الثقافية لدولة الإمارات.

وتأتي العائلات في صميم هذه الاحتفالات، تماشياً مع "عام الأسرة"، حيث تشهد دبي تنظيم ورش عمل تفاعلية وتجارب ثقافية وأنشطة متنوعة تناسب الصغار والكبار على حد سواء في مراكز التسوق والمساحات المفتوحة لتتيح للعائلات خيارات متعددة للاحتفال بالقرب من منازلهم.

وإلى جانب البرنامج الرسمي، يزخر برنامج دبي بالعديد من الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والفعاليات الرياضية، والمغامرات الخارجية طوال فترة الاحتفالات، لتضمن للعائلات والزوار خيارات إضافية للاستمتاع بأجواء المدينة.