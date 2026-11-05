وزارة الدفاع تنظّم "حصن الاتحاد 11" في ليوا ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 11" في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب"، في تجسيد لقوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنعتها، وحالة التلاحم التي تجمع بين شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع القوات المسلحة في حماية الوطن وصون سيادته ومكتسباته.

ويحظى "حصن الاتحاد 11" باهتمام القيادة الرشيدة، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فيما تجري الاستعدادات لتنظيم العرض العسكري وفق البرنامج العام وخُطط العمل المعتمدة، بالتنسيق بين وزارة الدفاع ومختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تقديم عرض يُجسّد مكانة القوات المسلحة ودورها في ترسيخ أمن الوطن واستقراره.

ويعكس شعار النسخة الحادية عشرة "حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب" الترابط الوثيق بين قوة الدولة وصمود الوطن وعزيمة أبنائه، فالحصن المنيع يُجسّد ما تمتلكه الإمارات من مقوّمات القوة والقدرة على الدفاع عن سيادتها، ويُعبّر صمود الوطن عن ثباتها في مواجهة التحديات، وتُؤكّد عزيمة الشعب أن التلاحم الوطني ووحدة الصف يُشكّلان أساساً راسخاً لمنعة الدولة واستمرار مسيرتها التنموية.

ويستعرض "حصن الاتحاد 11" القدرات العسكرية المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، وما يتمتّع به مُنتسبوها من كفاءة وانضباط واحترافية، من خلال عروض ميدانية تُبرز الجاهزية القتالية ومستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في تنفيذ المهام، بما يعكس قدرتها على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسيادته.

ويُجسّد العرض ما حقّقته القوات المسلحة الإماراتية من تطوّر في إمكاناتها الدفاعية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء قوات مسلحة عصرية متقدمة تتمتّع بأعلى درجات الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، وحرصها على تعزيز قدراتها وتأهيل كوادرها الوطنية، بما يُمكّنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار، ويؤكّد دورها في حماية مُنجزات الاتحاد وتوفير مقومات الأمن والاستقرار التي تستند إليها مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ويحمل "حصن الاتحاد 11" رسالة وطنية تُؤكّد أن منعة الإمارات تستند إلى قوة قواتها المسلحة وتلاحم مجتمعها، وأن حماية الوطن مسؤولية تتجسّد في وحدة أبنائه واعتزازهم بهويتهم الوطنية وثقتهم بمؤسساته، والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، بما يُعزّز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه أمن الدولة ومستقبلها.

ويُتيح العرض العسكري للجمهور فرصة التعرّف عن قرب إلى قدرات القوات المسلحة ومهارات منتسبيها، واستحضار ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل الوطن، بما يُعمّق الوعي المجتمعي برسالتها الوطنية، ويُرسّخ مشاعر الفخر والاعتزاز بحماة الاتحاد.

وفي إطار الاستعدادات الجارية، تعمل وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية على استكمال الترتيبات التنظيمية والميدانية واللوجستية، وتهيئة موقع العرض لاستقبال الجمهور، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية وتضافرها لإنجاح النسخة الحادية عشرة من "حصن الاتحاد".

وتستقبل قرية "حصن الاتحاد" العائلية الترفيهية الزوار بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، تشمل شاشات لمتابعة العرض العسكري مباشرة، والألعاب التفاعلية والمعارض وورش العمل، إلى جانب العروض الشعبية والتراثية والفنية، لتُوفّر تجربة تجمع مختلف أفراد الأسرة في أجواء وطنية تُجسّد روح الاتحاد، وتُعزّز ارتباط المجتمع بقواته المسلحة.