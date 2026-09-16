دعوة وطنية لتصميم الطابع التذكاري لعيد الاتحاد الـ55

برئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أطلقت لجنة التصميم - أبوظبي «DCAD» بالتعاون مع بريد الإمارات دعوة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم تصاميم للطابع البريدي التذكاري الرسمي لعيد الاتحاد الـ55.

وتحت شعار «كن جزءاً من التاريخ»، تتيح المبادرة للمصممين المحترفين والفنانين التشكيليين والرسامين ومصممي الغرافيك وطلبة الجامعات والمواهب الإبداعية الناشئة في الدولة فرصة الإسهام في صياغة عمل بصري خالد يجسد هوية دولة الإمارات وإنجازاتها وتطلعاتها.

ومن خلال هذه المسابقة، يشارك مجتمع المبدعين في الدولة في صياغة الطريقة التي توثق بها قصة الإمارات ويُحتفى بها من خلال التصميم، ولتقديم المشاركات يمكن زيارة http://dcad.ae/emirates-post-55-stamp.

وتمثل هذه الدعوة المفتوحة امتداداً لهذا الدور، إذ توفر منصة ذات أهمية وطنية للمشاركة الإبداعية، وتتيح لأفراد المجتمع فرصة الإسهام في صياغة التاريخ البصري لدولة الإمارات.

ويواصل الطابع التذكاري لعيد الاتحاد الـ55 هذا الإرث، ليقدم توثيقاً خالداً لدولة الإمارات في عامها الخامس والخمسين، ويمنح مجتمعها الإبداعي فرصة الإسهام في صياغة الصورة التي ستجسد هذه المحطة الوطنية.

وتُستقبل المشاركات حتى 7 أكتوبر 2026، على أن تخضع المشاركات لتقييم لجنة تحكيم في أكتوبر 2026 تضم ممثلين عن مجلسي إدارة لجنة التصميم - أبوظبي وبريد الإمارات، لاختيار ثلاث مشاركات نهائية، على أن يُعلن عن التصميم الفائز في 3 نوفمبر 2026.

وسيُطلق الطابع الرسمي ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ55، ليتوج بذلك مبادرة تتيح للمبدعين الإسهام في تخليد مناسبة وطنية بارزة.