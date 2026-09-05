8 ورش مجتمعية استعداداً للاحتفالات بـ«عيد الاتحاد الـ55»

دعا فريق عيد الاتحاد، جميع أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة إلى المشاركة في الورش التي ينظمها من خلال سلسلة متنقّلة من اللقاءات المجتمعية، تجمع بين الإبداع والحِرف والقصص، لتكون جزءاً من احتفالات هذا العام بعيد الاتحاد الـ55.

وتُقام الورش خلال الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر الجاري، لتتيح لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له فرصة مبكرة للمشاركة في التحضير لعيد الاتحاد الـ55.

ومن خلال سرد القصص والاستكشاف الإبداعي، يجتمع المشاركون لتبادل التجارب والذكريات التي تعني لهم الكثير، وستسهم هذه الأفكار والمشاركات في تشكيل احتفال هذا العام، بما يعكس تنوع مجتمع الإمارات وروح الانتماء التي تجمع أفراده.

ويتضمن البرنامج 8 ورش تُقام على مدى 15 يوماً في مختلف أنحاء الدولة، وتبدأ في الفجيرة وقرية قدفع، يومي 10 و11 سبتمبر، ثم رأس الخيمة يوم 12 سبتمبر، تليها الشارقة في 13 سبتمبر، وعجمان في 14 سبتمبر، وأم القيوين في 15 سبتمبر، ودبي يومي 18 و19 سبتمبر، والعين يومي 20 و21 سبتمبر، وتُختتم السلسلة في أبوظبي يومي 23 و24 سبتمبر.

ويُفتح باب التسجيل في الورش عبر الرابط bit.ly/JoinEE55، ويمكن للجميع مشاركة رابط التسجيل وتشجيع أفراد مجتمعاتهم على الانضمام والمساهمة في احتفالات عيد الاتحاد الـ55، فيما يستمر التسجيل حتى 8 سبتمبر الجاري.

وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55، بهذه المناسبة: «إن عيد الاتحاد مناسبة يحتفل بها الجميع، فمن المهم أن يكون لجميع أفراد المجتمعات دور في تشكيل الطريقة التي نحتفي بها».