طحنون بن زايد: نفخر بما وصلت إليه الإمارات من قوة عسكرية ذات كفاءة واحترافية

عبر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عن الفخر بما وصلت إليه الإمارات من قوة عسكرية ذات كفاءة واحترافية. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، نحتفي بكل فخر بمسيرة خمسة عقود من البناء المؤسسي الراسخ، والتطوير المتواصل، والجاهزية العالية، ونفخر بما وصلت إليه الإمارات من قوة عسكرية ذات كفاءة واحترافية، قادرة على حماية مكتسبات الوطن، وصون سيادته.

والدفاع عن أمنه واستقراره، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي قواتنا المسلحة كل الدعم والرعاية لتظل نموذجاً في الكفاءة والانضباط والقدرة على مواجهة مختلف التحديات. التحية والتقدير إلى كل فرد من أفراد قواتنا المسلحة الباسلة».