حمدان بن زايد: 50 عاماً من الولاء والتضحية في سبيل حماية مكتسبات الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مسيرة قوة راسخة وأساساً متيناً لوحدة الوطن.وأضاف سموه: «خمسون عاماً من الولاء والتضحية في سبيل حماية مكتسباته وصون منجزاته».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مسيرة قوة راسخة وأساساً متيناً لوحدة الوطن. خمسون عاماً من الولاء والتضحية في سبيل حماية مكتسباته وصون منجزاته. رجال أوفياء يقفون صفاً واحداً خلف رايته، بعزيمة لا تحيد. ووطن نحميه بالعهد، ونفديه بالروح، ونصونه بكل ما نملك».