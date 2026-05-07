هزاع بن زايد: الدرع الحصين والسد المنيع في وجه كل التحديات

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن قواتنا المسلحة هي الدرع الحصين والسد المنيع في وجه كل التحديات، معبراً سموه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيدها، عن الفخر بقيادة ومنتسبي القوات المسلحة من قيادات وضباط صف وضباط وأفراد.وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«قواتنا المسلحة هي الدرع الحصين والسد المنيع في وجه كل التحديات، وفي الذكرى الخمسين لتوحيدها، نعتزّ ونفتخر بقيادة ومنتسبي القوات المسلحة من قيادات وضباط صف وضباط وأفراد، مستذكرين شهداءنا الأبرار الذين جسّدوا بتضحياتهم أسمى صور البذل والعطاء لتبقى راية الإمارات شامخة في سماء المجد».