نهيان بن مبارك: رؤية حكيمة للقادة المؤسسين في ترسيخ دعائم الاتحاد

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن الفخر بالذكرى الوطنية الغالية لتوحيد قواتنا المسلحة، حيث تمثل واحدة من أهم الأيام الخالدة في تاريخ وطننا الغالي، لأنها جسدت الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين في ترسيخ دعائم الاتحاد وتعزيز وحدته وتماسكه، حيث شكّل قرار توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية أساسية في مسيرة الوطن وتطوره، وكانت انطلاقة في طريق طويل نحو النهضة الشاملة.

ورفع معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي يبذل جهوداً مباركة في دعم وتمكين قواتنا المسلحة لكي تكون درع الوطن وسيفه في مواجهة كل التحديات والملمات، ودحر كل المعتدين على تراب الوطن ومقدراته.

وأضاف: «نستحضر بكل فخر ما سطرته قواتنا المسلحة من ملاحم بطولية، حيث جسد أبناؤها قيم الولاء والانتماء، وقدموا أروع صور البسالة والتضحية، فكانوا الدرع الحصينة للوطن، يذودون عن أرضه في السماء والبر والبحر، ويحفظون مقدراته».