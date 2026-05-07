قواتنا المسلحة ..حامية الحمى وسور الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة، أن قواتنا المسلحة الباسلة هم حراس الإمارات السبع، ودرع الوطن وسيفه وحصنه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار، وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار».

وأضاف سموه: «إنتو عَلم يعتزّ فيكم حِمَاكم.. إنتو على سبع الإمارات حِرّاس».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا.. نحتفي بشهدائنا.. نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن.. وسيفه.. وحصنه.. وسيادته وأمنه. فخورين بقواتنا.. فخورين برئيسنا.. فخورين بالإمارات».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خمسون عاماً من العز والفخر... قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده، برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. في يوبيلها الذهبي، نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزازاً».

اقرأ أيضاً:

لمشاهدة الملف ..PDF اضغط هنا