مكتوم بن محمد: توحيد قواتنا المسلحة قرار غيّر التاريخ وصنع المجد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قرار توحيد القوات المسلحة هو الخطوة العظيمة التي خطتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جمعت الإرث والطموح تحت رايةٍ واحدة، وبدأت حكاية قوةٍ عسكريةٍ مهابة تصنع مجد الوطن وتشكّل مستقبل الأجيال القادمة."

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"في السادس من مايو 1976، صُنع القرار الذي غيّر التاريخ، حيث اجتمعت طموحات القادة لتطلق قوةً تحمي الشعب وتصون المنجزات وتحمي السيادة وتصنع مستقبل الإمارات تحت قيادةٍ واحدة".

