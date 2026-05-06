حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك لقائد اتحادنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة. في هذا اليوم، وفي كل يوم، نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة، درع الوطن وسيفه، وحصنه المنيع في حماية السيادة وصون المكتسبات وتحقيق الرؤى والطموحات".