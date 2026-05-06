محمد بن راشد: قواتنا درع الوطن وسيفه وحصنه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا .. نحتفي بشهدائنا .. نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله.. هم درع الوطن.. وسيفه.. وحصنه.. وسيادته وأمنه.

وختم سموه: "فخورين بقواتنا.. فخورين برئيسنا.. فخورين بالإمارات".