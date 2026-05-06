عبدالله بن سالم: فخورون بتضحيات جنود الوطن في حماية الدولة وسلامة المجتمع

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، الذي اتُخذ قبل 50 عاماً، شكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة، وأسهم في ترسيخ أركان الاتحاد وتعزيز وحدته واستقراره.

لافتاً إلى أن القوات المسلحة لعبت منذ نشأتها دوراً محورياً في حماية مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة، لتكون ركيزة أساسية في تطور الدولة واستمرار اتحادها، مستندة إلى رؤية قيادة حكيمة آمنت بأن قوة الوطن في وحدته وتماسكه.وأعرب سموه في كلمة بمناسبة مرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة، عن الفخر بما يقدمه جنود الوطن والقائمون على القوات المسلحة من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حماية أمن الدولة وصون سلامة المجتمع.

مشيداً بما تتمتع به قواتنا المسلحة من جاهزية عالية وكفاءة متقدمة تعكس مستوى الاحترافية والانضباط الذي وصلت إليه. وثمّن سموه دورهم في التصدي لكل ما من شأنه تهديد الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات، ليبقوا دائماً الدرع الحصينة التي تحمي المنجزات وتصون الأمن والأمان.

وأكد أن التضحيات التي يقدمها أبناء الإمارات من منتسبي القوات المسلحة محل فخر وتقدير، إذ يجسدون أسمى معاني الولاء والانتماء، ويفدون الوطن بأرواحهم دفاعاً عن ترابه وصوناً لأمنه واستقراره، مقدمين بذلك أروع صور البذل والعطاء في سبيل رفعته وازدهاره.