قواتنا المسلحة.. كفاءة وجاهزية في صد العدوان الإيراني

أبوظبي - عائشة الكعبي ووام

تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بالذكرى الـ 50 لتوحيد قواتها المسلحة، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بما سطرته من بطولات وإنجازات على مدى 5 عقود، أثبتت خلالها أنها الحصن الحصين، والسيف الصارم في الدفاع عن سيادة الوطن وصون مكتسباته.

وتأتي المناسبة هذا العام في وقت أظهرت القوات المسلحة الإماراتية للعالم مدى كفاءتها العالية وجاهزيتها التامة في صد العدوان الإيراني الغاشم، وإفشال كل محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره، مسجلة إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الجيوش الحديثة على صعيد نجاح التصدي للصواريخ البالستية، والطائرات المسيّرة، التي استهدفت الدولة.

ويعد السادس من مايو من كل عام إحدى أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات، ففي مثل هـذا اليـوم مـن العـام 1976 اتخـذ المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضـاء المجلـس الأعـلى للاتحاد قـراراً استراتيجياً يقضي بتوحيـد القـوات المسـلحة، حيـث أسس هـذا القـرار لمرحلـة جديـدة في بنـاء جيـش وطني موحد وقوي، يعـد اليـوم مـن بين الأقـوى في المنطقـة.

الوحـدة الوطنيـة

وجسـد توحيـد القـوات المسـلحة روح اتحـاد دولة الإمارات، وعـزز أركانه، ورسـخ الوحـدة الوطنيـة، حيث تعاظم دورها في حمايـة مكتسـبات الدولـة والمسـاهمة في التنميـة، لا سيما مع تبوّؤها مكانتهـا المسـتحقة بين جيـوش العـالم الحديثـة، بفضـل التطويـر المسـتمر في التنظيـم والتأهيـل والتسـليح.

وتمضـي القـوات المسـلحة الإماراتية في مسـار واضـح المعـالم، قوامـه الجاهزيـة الدائمـة والقـدرة عـلى الاسـتجابة متعـددة الأبعـاد، ولهذا اتخــذت المؤسسـة العســكرية نهجــاً يقــوم عـلـى التكامــل بين مختلف التخصصـات البريـة والجويـة والبحريـة والسـيبرانية، ضمـن منظومـة واحـدة.

وتشـكل القـوات البريـة العمـود الفقـري للمنظومـة الدفاعيـة الإماراتية، والتي نجحت في تطويـر مفهـوم المنـاورة الذكيـة، الـذي يعتمـد علـى سرعـة الحركـة ودقة المعلومة.

فالأنظمـة المدرعـة الحديثـة، ومنصـات المدفعيـة المتطـورة، وأنظمـة الاسـتطلاع الأرضي، جميعهـا مرتبطـة اليـوم بشـبكات قيـادة وسـيطرة رقميـة، تسـمح بتبـادل البيانـات بـن الوحـدات المختلفـة بشـكل لحظـي.

وتمثـل القـوات الجويـة أحـد أبـرز عنـاصر الـردع الاستـراتيجي الإماراتي، من خلال امتلاكها طائـرات متعـددة المهـام قـادرة عـلى تنفيـذ عمليـات بعيـدة المـدى، تمنـح الدولـة قـدرة عـلى حمايـة مصالحهـا الحيويـة، إضافـة إلى توفـير دعـم جـوي دقيـق للقـوات البريـة والبحريـة.

منظومـة كاملـة

ولا يقتصر التفـوق الجـوي الذي حققته القوات الجوية الإماراتية علـى الطائـرات فقـط، بـل عـلى منظومـة كاملـة، تشـمل الإنـذار المبكـر، وأنظمـة الدفـاع الجـوي، ومراكـز القيـادة المتقدمـة، في حيـن يسـهم التدريـب المشترك مـع شركاء دوليـين في صقـل خـبرات الطياريـن الإماراتيين.

وعملت القـوات البحريـة الإماراتيـة على تطوير قدراتهـا، لتشـمل السـفن متعـددة المهـام، وأنظمـة المراقبـة السـاحلية، والمنصـات غـير المأهولـة، بمـا يسـمح بتأميـن خطـوط الملاحـة والطاقـة والتجـارة العالميـة.

وشكل نمو الصناعات الدفاعية الوطنية أحد أبـرز التحـولات الاستـراتيجية في مسيرة القوات المسلحة الإماراتية، التي لم تعـد تعتمـد بالكامـل عـلى شراء الأنظمـة العسـكرية، بـل أصبحـت شريـكاً في تطويرهـا وإنتاجهـا.

ورغـم التطـور المتسـارع في التكنولوجيـا العسـكرية لا تـزال الحقيقـة الأكثـر ثباتـاً أن الإنسـان هـو مركـز القـوة العسـكرية، ومـن هنـا جـاء الاسـتثمار الإمـاراتي المكثـف في التأهيـل العسـكري والأكاديمـي، بـدءاً مـن الكليـات العسـكرية الوطنيـة، وصـولاً إلى برامـج التدريـب المشـركة مـع جيـوش متقدمـة حـول العـالم.

في هـذا السـياق شـكلت الخدمـة الوطنيـة، ومـا رافقهـا مـن سياسـات لبنـاء الجاهزيـة المجتمعيـة، تحـولاً في فهـم الأمـن والدفـاع، نقـل القـوات المسـلحة مـن نمـوذج «المؤسسـة المنفصلـة» إلى نمـوذج «المؤسسـة المتكاملـة مـع المجتمـع».

وأدت الخدمة الوطنية منذ تطبيقها دوراً مزدوجاً، يتمثل في إعداد عسكري أساسي يرفع الجاهزية، وإعداد وطني يعزز الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي، وقد أدى هـذا الدمـج بين البعدين العسـكري والوطنـي في جعـل الخدمـة الوطنيـة أداة لبنـاء المواطـن الواعـي بـدور الدفـاع، لا مجـرد مجنـد مؤقـت.

الكفـاءة القتاليـة

ويعتـبر تأهيـل الكـوادر العسـكرية الوطنيـة، وصـولاً بهـا إلى أعلـى درجـات الكفـاءة القتاليـة، أحـد أهـم أسرار النقـلات النوعيـة المتلاحقة، التـي حققتهـا القوات المسـلحة الإماراتية بجميـع أفرعهـا البريـة والبحريـة والجويـة.

وحققـت القـوات المسـلحة إنجـازات عسـكرية مهمـة عـلى طريـق اسـتكمال بنـاء قوتهـا الذاتيـة، إلى جانـب قوتهـا الدفاعيـة، وذلـك بتخريـج دفعـات متواليـة مـن شـباب الوطـن مـن مختلـف الصـروح الأكاديميـة والمعاهـد التابعـة لهـا.

حيـث عمـدت القـوات المسـلحة إلى إنشـاء المعاهـد والمـدارس والكليـات العسـكرية، التـي تقـوم بتدريـب وتأهيـل الشـباب تأهيـلاً عسـكرياً يلائـم متطلبـات العصـر ومسـتجدات الأوضـاع.

ومنـذ التأسـيس آمنـت قيـادة الدولـة بـأن المـرأة ليسـت عنصـراً مكمـلاً في مسـيرة التنميـة بـل شريـكاً فاعـلاً في البنـاء والدفـاع، وقـوة وطنيـة قـادرة علـى الإنجـاز والعطـاء.

وكان انخـراط المـرأة في صفـوف القـوات المسـلحة ترجمـة فعليـة لهـذه الرؤيـة، حيـث شـكل تأسـيس مدرسـة خولـة بنـت الأزور العسـكرية نقطـة الانطـلاق لتأهيـل الكـوادر النسـائية في بيئـة منضبطـة واحترافيـة. وفي سـياق مـوازٍ فتحـت أبـواب الخدمـة الوطنيـة أمـام المـرأة الإماراتيـة، حيـث انضمـت المجنـدات طوعـاً في تجربـة رائـدة عـلى مسـتوى المنطقـة.

وقـد تجـاوزت نسـبة مشـاركة الإنـاث في بعـض الدفعـات 11 %. وتؤدي القـوات المسـلحة الإمـاراتية دوراً محوريـاً في تنفيـذ المبـادرات الإنسـانية وخطـط الإغاثــة والطــوارئ والاســتجابة للأزمــات الإنســانية في مناطــق شــتى مـن العــالم.

وتنضـوي مشـاركة القـوات المسـلحة في مهـام خارجيـة متعـددة علـى العديـد مـن الـدلالات والمعـاني، لعـل أبرزهـا الالتـزام بثوابـت العقيـدة العسـكرية، وأسسـها القائمـة علـى صـون الحـق وإحـرام القانـون والشرعيـة الدوليـة، ومسـؤوليتها في إرسـاء الأمـن والاسـتقرار الإقليمـي والـدولي.

دور حيـوي

وجاءت بدايـات تشـكل مهـام حفـظ السـلام والأمـن والاسـتقرار والـدور الإنسـاني والإغـاثي للقـوات المسـلحة الإماراتية في عـام 1976 ضمـن قـوات الـردع العربيـة في لبنـان، وفي 1991 ضمـن قـوات درع الجزيـرة لتحريـر الكويـت، ومشـاركتها مـع قـوات أمميـة في عمليـة إعـادة الأمـل للصومـال في عـام 1992.

وفي عام 1999 توجهـت القـوات المسـلحة الإماراتية إلى أوروبـا لتقيـم معسـكراً لإيـواء آلاف اللاجئيـن الكوسـوفويين، الذيـن شردتهـم الحـروب في مخيـم «كوكـس» في ألبانيـا.

وبعـد ذلـك بنحـو عاميـن شـاركت في تخفيـف المعانـاة عـن الشـعب اللبنـاني مـن آثـار الألغـام في جنـوب لبنـان، بالمسـاهمة في مـشروع التضامـن الإمـاراتي لنـزع الألغـام في عـام 2001، وفي العـام ذاتـه بـدأت مهامهـا أيضـاً ضمـن قـوات «إيسـاف» الأمميـة في أفغانسـتان، حيث لعبت دوراً حيـوياً في تأمـن وإيصـال المسـاعدات الإنسـانية إلى الشـعب الأفغـاني.

وقامت القوات المسلحة الإماراتية في عـام 2005 بـدور كبـير في عمليـات الإغاثـة المقدمـة للشـعب الباكسـتاني للتصـدي لتداعيـات الزلـزال المدمـر، الـذي تعرضـت لـه مقاطعتـا «آزاد جامـو وكشـمير» و«خيـبر بختنخـوا»، وفي عـام 2008 كان للقـوات المسـلحة دور رئيسـي في إغاثـة المنكوبيـن باليمـن جـراء الكـوارث والسـيول، التـي تسـببت بـأضرار جسـيمة للسـكان.

إغاثة

وأسـهمت القـوات المسـلحة في مـشروع إعـمار العـراق، فكانـت دولـة الإمـارات أول مـن يهـب لإغاثـة أشـقائها في العـراق، الذيـن عانـوا مـن سـنين الحصـار وويـلات الحـروب، وافتتحـت القـوات المسـلحة عـام 2003 مستشـفى الشـيخ زايـد في بغداد.

ونفـذت دولـة الإمـارات عمليـة «الفـارس الشـهم 1» لإجـلاء الرعايـا مـن مختلـف الجنسـيات مـن أفغانسـتان عـام 2021، حيـث وصـل عـدد الأفغـان ورعايـا الـدول الصديقـة، الذيـن تـم إجلاؤهـم مـن أفغانسـتان إلى 36500 شـخص.

واسـتجابت دولـة الإمـارات بشـكل فـوري مـع نـداء الواجـب الإنسـاني بعـد الزلـزال المدمـر، الـذي ضرب سـوريا وتركيـا في 6 فبرايـر 2023 لمـدة 5 أشـهر متواصلـة في إطـار عمليـة «الفـارس الشـهم 2».

وأطلقت الإمارات في 5 نوفمـبر 2023 عمليـة «الفـارس الشــهم 3» الإنســانية لدعــم الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، والتي تعد الأكـبر حجـماً ضمـن سلسـلة العمليـات الإنسـانية، التـي نفذتهـا الدولـة.

وبرزت دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في حماية أمنها الوطني، وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، أرستها القيادة الرشيدة، جعلت الإنسان والأمن الوطني في صدارة الأولويات، واستثمرت بثبات في بناء قوات مسلحة عصرية، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة البشرية الوطنية.

فما تحقق على أرض الواقع لم يكن إنجازاً طارئاً أو رد فعل ظرفياً، بل ثمرة تراكم تخطيطي واستثماري طويل الأمد مكن الدولة من مواجهة أسوأ السيناريوهات بأعلى درجات الثقة والسيطرة والجاهزية.

قوة وثبات

فبينما كانت الدولة تشهد واحدة من أعنف موجات التصعيد واجهت القوات المسلحة الإماراتية اختباراً حقيقياً، خرجت منه أكثر قوة وثباتاً، بعدما تصدت لأكبر حجم من الهجمات الإيرانية مقارنة بدول الإقليم، ونجحت في تحييدها بكفاءة لافتة أبهرت العالم.

وتشير آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الإماراتية حتى 4 مايو 2026 إلى أن دولة الإمارات تعرضت، منذ بدء الهجمات في 28 فبراير 2026، لموجة مكثفة وغير مسبوقة من العدوان الإيراني، شملت هجمات صاروخية وجوية متعددة الأنماط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ووفقاً للبيانات تعاملت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية منذ بداية الاعتداءات مع 2260 طائرة مسيّرة، و549 صاروخاً بالستياً، و29 صاروخاً جوالاً (كروز).

ضمن آلاف التهديدات الجوية، التي استهدفت أجواء الدولة. وتمكنت القوات الجوية من تحييد معظم الهجمات قبل بلوغ أي أهداف حيوية، حيث اعتمدت على منظومات دفاع جوي متطورة ومتعددة الطبقات، ما يؤكد قدرة القوات المسلحة الإماراتية على حماية الأجواء الوطنية وإدارة التهديدات المعقدة بكفاءة عالية.

ونجحت القوات المسلحة لدولة الإمارات في التعامل بكفاءة عالية مع التحديات الأمنية، التي فرضتها الاعتداءات، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن الدولة وسلامة المجتمع، وعملت على تعزيز الجاهزية الدفاعية وتطوير قدراتها إلى جانب تنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة، والتعامل الفوري مع أي مخاطر محتملة.

إنذار مبكر

أظهرت المواجهة أن الدفاعات الإماراتية لا تعتمد على رد الفعل، بل على الاستباق، من خلال منظومة متطورة، تتضمن شبكات إنذار مبكر متقدمة، وتنوعاً في أنظمة الاعتراض بعدم الاعتماد على منظومة واحدة، وتكاملاً محكماً بين القوات الجوية والدفاع الجوي.

وجاهزية على مدار الساعة، وإدارة عمليات دقيقة ومنظمة، حيث حرصت وزارة الدفاع في بيانات متكررة على التأكيد بأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف أمن الدولة وسيادته.

ورسّخت القوات المسلحة الإماراتية موقع دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة جداً في مجال الدفاع الجوي والجاهزية العسكرية، بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة عدوان معقد ومتعدد الوسائط بكفاءة واقتدار، لقد شكل نجاحها في إحباط الهجمات وتحييد معظمها قبل بلوغ أهدافها الحيوية انتصاراً كبيراً، أكد تفوقاً جوياً راسخاً، وجسد نموذجاً لقوة عسكرية قادرة على حماية السيادة وصون الاستقرار.

