سهيل بن محمد المزروعي: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة محطة وطنية جسّدت قوة الاتحاد

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:" ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، نستحضر محطة وطنية جسّدت قوة الاتحاد ووحدة القرار، ونستذكرها بكل فخر واعتزاز بما تمثّله من رمزٍ للوحدة والسيادة، واليوم نعتز بقواتنا المسلحة وما حققته من إنجازات نوعية خلال الظروف الراهنة".

وأكد معاليه، أن جاهزية القوات المسلحة العالية وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن الوطن واستقراره.

واضاف معاليه:" لقد أثبتت قواتنا المسلحة كفاءتها في إدارة التحديات بكفاءة واحترافية، مدعومة ببنية متطورة وتكامل مؤسسي راسخ، بما يعكس مكانتها المرموقة ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار".