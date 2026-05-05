محمد القرقاوي: برؤى رئيس الدولة… الإمارات تواصل تحديث قواتها المسلحة درعاً للوطن وحمايةً للمكتسبات وتعزيزاً لأمن المجتمع





أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، تواصل بخطى واثقة مسيرة تطوير وتحديث قواتها المسلحة بما يعزز إمكاناتها لتبقى درعاً منيعاً للوطن، يحفظ السيادة، ويصون المكتسبات، ويحمي أمن المجتمع، ويدعم انطلاقة الدولة نحو آفاق أوسع للمستقبل.

وقال معاليه بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، إن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ارتكزت على نهج الآباء المؤسسين،القائم على الاتحاد والتلاحم المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء الصادق للوطن، ما تجسّد على مدى خمسة عقود ببناء قوات مسلحة موحّدة ومتطورة، تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعكس مسيرة حافلة من العطاء المخلص لأبناء وبنات الوطن، وعمق التلاحم بين القيادة والشعب، ورؤية جعلت من الاتحاد قوة دافعة للمستقبل، ومن الشراكة الوطنية أساساً لنهضة مستدامة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي محمد القرقاوي،أسمى آيات التهاني إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وإلى منتسبي القوات المسلحة، داعياً الله أن يديم على الإمارات عزها وأمنها، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.