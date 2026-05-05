عبدالرحمن العويس: قواتنا المسلحة الدرع الحصين للوطن

أكَّد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن القوات المسلحة الإماراتية عنوانُ العزيمة والبسالة والإباء والدرع الحصين للوطن.

وقال معاليه: «نستذكر يوماً خالداً في تاريخ الوطن، اجتمعت فيه الإرادة الصادقة للآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، على توحيد القوات المسلحة لحماية مكتسبات الوطن وحدوده.»

وأضاف معاليه: «جسَّد توحيد القوات المسلحة رؤية قيادتنا الحكيمة التي آمنت بأن وحدة الصف هي الطريق إلى الأمن والاستقرار، والأساس لمسيرة التنمية والبناء. وعلى مدار خمسة عقود، أثبتت قواتنا المسلحة أنها سند مسيرة نماء الوطن وعينه الساهرة. واليوم، يواصل جنودنا أداء واجبهم ببطولةٍ وشجاعة، مقدمين نموذجاً مشرفاً في الاحترافية والجاهزية في حماية الوطن، وضمان أمن مواطنيه وكل من يقيم على أراضيه.»

واختتم معاليه بالقول: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات. ونوجّه تحية إجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين يواصلون بكل إخلاصٍ أداء واجبهم الوطني في حماية الوطن وصون مكتسباته ومنجزاته».