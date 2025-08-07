محمد بن زايد: نهج الإمارات الراسخ دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين اليوم "الخميس"، في زيارة سموه الرسمية إلى روسيا، أن نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والازدهار على مستوى العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "خلال لقائنا اليوم في موسكو، بحثت مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعاتنا التنموية المشتركة، نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها."