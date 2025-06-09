10 مشاريع للإنارة في كلباء بـ 17 مليون درهم

تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أكثر من 10 مشاريع للإنارة في مختلف مناطق مدينة كلباء، بتكلفة تتجاوز 17 مليون درهم، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الإنارة بمناطق متعددة في المدينة، ما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضري وسلامة مستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة العامة.

وأكد المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بالهيئة، العمل على تنفيذ المشروعات التطويرية والإنارة في كافة المناطق، وفق خطة وجدول زمني محدد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن مشاريع الإنارة التي تنفذها الهيئة بمدينة كلباء حالياً، تضم مشروع إنارة الطرق الرئيسة في المنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال تركيب 100 عمود إنارة، و200 كشاف، إلى جانب تمديد 11.000 متر طولي من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليون درهم، وبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2025، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو المقبل، كما تتواصل أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنارة بحيرة الحفية، لاستكمال تغطية المنطقة السياحية بوحدات إنارة حديثة، بتكلفة تبلغ 1.5 مليون درهم.

وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنارة جبل ديم، والذي يتطلب حلولاً فنية خاصة، نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، بتكلفة تصل إلى 13 مليون درهم، وتشمل الأعمال الجارية كذلك مشروع إنارة مناطق الغيل، والذي يتضمن تركيب 400 كشاف، و250 عمود إنارة، إلى جانب تمديد 15.000 متر من الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الإنارة في شارع كلباء–الشارقة، وشارع البحيرة، وحي الجامعة، والتي يتم فيها استبدال 1.400 كشاف تقليدي بوحدات LED موفرة للطاقة.

وأضاف أن مشروعات الإنارة في مدينة كلباء، تتضمن تنفيذ برنامج الصيانة السنوية لشبكة الإنارة في المدينة، إلى جانب مشروع إنارة منطقة القادسية، الذي يهدف لتحسين الإنارة في أحد الأحياء السكنية الحيوية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد من مشاريع الإنارة بمدينة كلباء، خلال الأشهر الماضية، من أبرزها مشروع إنارة شارع خطمة الملاحة، الذي اكتملت أعماله في أبريل 2025، وشمل تركيب 100 كشاف، و50 عمود إنارة، وتمديد 7.000 متر من الكابلات، بالإضافة إلى مشروع إنارة شارع سعد بن أبي وقاص، الذي تم إنجازه بالكامل، وتضمّن تركيب 100 كشاف، و60 عمود إنارة، وتمديد 10.000 متر من الكابلات الكهربائية.