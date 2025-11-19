عمار النعيمي: تطوير قطاع النقل جزء محوري من معادلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات «مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025» في نسخته الثانية، والذي يقام على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف دول المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من المتحدثين والمختصين في مجالات النقل، والتقنيات الحديثة، والاستدامة.

ويقام المؤتمر تحت شعار «بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل»، ويُعد منصة رائدة تجمع صناع القرار والمبتكرين والباحثين والخبراء لمناقشة مستقبل النقل المستدام، واستعراض أحدث الحلول الذكية والرقمية التي تسهم في تطوير منظومة النقل في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن هذا المؤتمر والمعرض يجسد رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل مستقبلية أكثر ذكاء واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سموه إن «تطوير قطاع النقل أصبح اليوم جزءاً محورياً من معادلة التنمية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات، ونفخر في عجمان بأن نكون جزءاً فاعلاً في صياغة هذا المستقبل، عبر مبادرات ومشاريع تعزز الابتكار وتبني حلولاً رقمية تدعم التحول نحو مدن أكثر كفاءة واستدامة».

وأضاف سموه إن الإمارة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ رؤية 2030، التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب عملية التخطيط والتطوير، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ويعزز تنافسية الإمارة. كما قال سموه: «نسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل خلال السنوات المقبلة عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكي، وإطلاق مبادرات تدعم النقل المستدام وتحد من الانبعاثات الكربونية».

واختتم سموه بالقول: «نثمّن جهود هيئة النقل في عجمان وجميع الشركاء والداعمين لهذا المؤتمر، ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير بيئة داعمة للابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الإمارة كمركز إقليمي لحلول النقل الذكي والمستدام».

جلسة رئيسية وجولة

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجلسة الرئيسية للمؤتمر، والتي قدمتها تالا نسولي، المدير العام لشركتي أوبر وكريم رايدز في دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل حلول النقل الذكي، والتحولات التقنية في قطاع المواصلات، إضافة إلى استراتيجيات التوسع التي تتبناها الشركات العالمية لتعزيز خدماتها وضمان استدامة نماذج عملها. وتجول سمو ولي عهد عجمان في المعرض الذي يضم أحدث الخدمات التكنولوجية في قطاع النقل، واستمع سموه إلى شرح من العارضين حول التقنيات المبتكرة التي تسهم في تطوير خدمات النقل.

وتفقد سموه طائرة (التاكسي الطائر) الكهربائية ذاتية القيادة، والتي ستعمل ضمن منظومة الطيران الحضري المتقدم بالدولة، وتمثل الطائرة نموذجا لمستقبل النقل في الإمارات.

كما استمع سموه لعرض من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان يتضمن مشروعاً تقنياً لكاميرا تتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي يسهم في التعرف على الطلاب داخل الحافلات والصفوف الدراسية، ومشروع آخر لتطبيق يتيح لأولياء الأمور متابعة وصول ونزول الأبناء من الحافلات المدرسية.